Хакери могли незаконно торгувати цінними паперами США

Регулятор фондового ринку США Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) постраждав від хакерської атаки на електронну систему корпоративної звітності, йдеться в заяві SEC, повідомляють ЗМІ.

Хакери, можливо, отримали незаконні прибутки від торгівлі використовуючи інформацію, заявив голова SEC Джей Клейтон

Комісія виявила втручання лише в серпні. Під час втручання, яке відбулось минулого року, хакери скористались вразливістю системи подання звітності компаніями, що торгуються на біржі EDGAR, для того, щоб отримати доступ до закритої інформації.

"В теперішньому світі кібератаки проводять особи, які хочуть заволодіти персональними даними, підрядники-шахраї, співробітники компаній, які мають злі наміри, конкуренти в бізнесі, торговці, які хочуть зловживати інсайдерською інформацією, терористи, оперативники, спонсовані державою та інші", - заявив голова SEC Джей Клейтон.

"Такі атаки підривають впевненість в фінансових ринках і можуть створювати ризики для інвесторів та клієнтів", - йдеться в заяві.

Раніше цього місяця від хакерської атаки постраждала одна з найбільших установ з кредитної інформації клієнтів США Equifax.

"Кібербезпека є серйозним викликом для нашого уряду, приватного бізнесу та клієнтів", - заявила конгресмен Марсі Каптур коментуючи ці кібернапади.

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