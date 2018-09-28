Хакери могли спричинити витік інформації 50 мільйонів користувачів Facebook

В п'ятницю компанія Facebook повідомила, що стала жертвою порушення режиму даних, яке вплинуло на майже 50 мільйонів користувачів. Про це повідомляє видання The New York Times. Facebook виявив напад на початку тижня і вже зв'язався з правоохоронними органами.

За повідомленнями, вразливість системи Facebook, якою скористались хакери, дозволяє нападникам отримувати контроль над акаунтами користувачів. Тому з метою перестороги, соціальна мережа автоматично перезавантажила систему більше 90 мільйонів акаунтів, які могли зазнати нападу.

Можливо, нападники скористались з коду команди Facebook "Дивитись як", щоб обійти захист і отримати доступ до інформації, яку потім можна було використати для встановлення контролю над акаунтами.

В п'ятницю компанія Facebook оголосила, що вони вже залагодила цей недолік.

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