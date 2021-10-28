Торік американцям радили не святкувати Гелловін - цьогоріч очікується, що на свято вони витратять 10 мільярдів доларів

31 жовтня дві третини американців святкуватимуть Гелловін. Більшість уже придбали костюми для своєї родини й домашніх улюбленців, запаслись цукерками, задекорували будинки й запланували вечірки.

Загалом кожен четвертий житель США називає Гелловін своїм найулюбленішим святом, повідомляє CBS Minnesota. Особливо цей день полюбляють малюки – за можливість допомогти прикрасити будинок, вбратись у костюм свого улюбленого героя з мультфільмів і отримати солодощі, обходячи сусідів.

За попередніми підрахунками Національної федерації роздрібної торгівлі, на святкування споживачі у США цього року витратять рекордні понад 10 мільярдів доларів. Таким чином, пише USA Today, американці надолужують згаяне: минулого року влада у США радила відмовитись від традиції випрошування цукерок дітьми і велелюдних зібрань.

Але цієї осені завдяки успіхам програми вакцинації населення та збереження маскового режиму чимало місць, які пропонують традиційні розваги до Гелловіну, відновили роботу.

І хоча діти від п’яти років щепитись від коронавірусу зможуть лише із початку листопада, медики кажуть, що й малюки можуть відзначити Гелловін весело – і безпечно.

Головне - "дотримуватись звичайних пересторог, як-то носіння масок, миття рук і проведення всіх святкувань за можливості на вулиці, й тоді ходити дітям по домівках за цукерками достатньо безпечно", - розповіла Мег Сорг, дослідниця Медичної школи Пердью.

Водночас, традиційне частування цукерками дітей за участі президента й першої леді на галявині перед Білим домом цього року скасують. У заяві адміністрації не вказано, що причина - пандемія, у цей час Байдени будуть у Римі. Натомість, як пише Fox News, резиденцію американського глави підсвітять помаранчевим кольором.

Торік подружжя Трампів проводило частування у розпал пандемії, щоправда, із дотриманням низки заходів обмеження соціальних контактів.

У матеріалі використано джерела: USA Today, statista.com, CBS Minnesota

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