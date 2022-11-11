Актуально
США придбають у Кореї снаряди для України
ВАШИНГТОН (AP) — США закуплять у південнокорейських виробників 100 000 снарядів для гаубиць для України, заявив офіційний представник США у четвер. Купівля відбудеться в рамках домовленості двох урядів.
Ця угода була досягнута в той момент, коли керівництво України просить більше зброї та допомоги для контрнаступу, який відтісняє російські сили з деяких районів, захоплених під час війни. І це зменшує занепокоєння американських військових — особливо армії та Корпусу морської піхоти — що постійні передачі Пентагоном боєприпасів для гаубиць в Україну зменшують їхні запаси.
Інші посадовці оборонного відомства підтвердили загальні умови контракту та сказали, що він допоможе впоратися із зменшенням запасів, зокрема боєприпасів для гаубиць, які українські сили використовують у великій кількості. Минулого тижня представник оборонного відомства під час брифінгу заявив пресі, що Україна вистрілює близько 7000 снарядів на день, тоді як Росія випускає до 20 000 снарядів щодня.
Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки деталі угоди не були оприлюднені.
Міністерство оборони Південної Кореї у своїй заяві визнало поточні переговори щодо експорту невизначеної кількості 155-міліметрових артилерійських снарядів. Однак у міністерстві заявили, що переговори передбачають, що США будуть «кінцевим споживачем» цих снарядів і Сеул дотримається принципу надання Україні лише нелетальної підтримки.
Угода з Південною Кореєю контрастує із звинуваченнямі США що Північна Корея таємно доставляла артилерію Росії. Поки не ясно, чи відкриває ця угода можливість того, що артилерія Південної та Північної Кореї застосовуватимуться одна проти одної в Україні.
Північна Корея приєдналася до Росії щодо війни в Україні, водночас звинувачуючи Сполучені Штати у кризі, наполягаючи на тому, що «гегемоністська політика» Заходу змусила Росію вжити військових дій для захисту своїх інтересів безпеки. Однак Пхеньян неодноразово заперечував заяви США про те, що він надсилає великі поставки артилерійських снарядів та інших боєприпасів до Росії, звинувачуючи адміністрацію Байдена в кампанії наклепу.
Експерти кажуть, що Північна Корея може стати основним джерелом боєприпасів для Росії, враховуючи оперативну сумісність озброєнь, заснованих на радянських зразках. Вони кажуть, що КНДР, яка наростила ракетні випробування до рекордних темпів, може прагнути отримати натомість російське паливо та військові технології для розробки потужніших ракет і ядерних боєголовок.
Південна Корея обмежувала підтримку України нелетальним обладнанням і припасами. У квітні президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати летальну зброю після нападу Росії на Маріуполь. Міністерство оборони Сеула тоді підтвердило, що відхилило український запит на протиповітряну зброю, пославшись на принцип уряду Південної Кореї надсилати лише нелетальну допомогу.
Експерти з міжнародної безпеки заявили, що як Північна Корея, так і Південна Корея мають значні запаси боєприпасів.
У своїй заяві підполковник армії Марті Мейнерс, речник Пентагону, сказав, що уряд США обговорював закупівлю боєприпасів у недержавної оборонної промислової бази Південної Кореї. Боєприпаси не будуть надходити з південнокорейських військових запасів. Він відмовився надати деталі.
Майнерс сказав, що будь-який потенційний продаж враховує готовність і потреби південнокорейських військових і «не послабить нашу оборону або готовність реагувати на регіональні загрози». Він додав, що оборонна промисловість Південної Кореї регулярно продає військову техніку та системи озброєння союзникам і партнерам, включаючи США.
Південна Корея також уклала кілька угод щодо постачання зброї з європейськими країнами, які бажають зміцнити свою оборону після вторгнення Росії в Україну, включаючи контракти на майже 9 мільярдів доларів на поставки Польщі винищувачів F-16, навчально-тренувальних літаків , танки і гаубиці.
Про угоду з боєприпасами вперше повідомила Wall Street Journal.
Майнерс сказав, що не може надати інформацію про те, як швидко боєприпаси можуть потрапити в Україну. За його словами, Пентагон проводить регулярні розмови з Південною Кореєю та іншими союзниками по всьому світу про те, як найкраще підтримати Україну у війні.
Росія заявила, що починає виводити свої війська з ключового міста Херсона. Українські чиновники визнали, що московські війська не мали іншого вибору, окрім як тікати з Херсона, але вони залишалися обережними, побоюючись засідки.
Херсон був єдиною обласною столицею, яку Москва захопила після вторгнення в Україну в лютому. Відхід Росії означатиме серйозну невдачу для Москви, водночас даючи Україні важливий стартовий майданчик для поставок і військ, щоб допомогти їй повернути інші втрачені території на півдні, включаючи Крим, який Москва захопила в 2014 році.
Всі новини дня
Конгресвумен Вікторія Спартц. Чого чекати Києву, якщо республіканці здобудуть більшість в Конгресі США? Ексклюзивне інтерв'ю
Підрахунок голосів на виборах до Конгресу США ще триває і через два дні після голосування, яке відбулось у вівторок. Опозиційна Республіканська партія США трохи наблизилась до того, щоб отримати контроль над Палатою представників Конгресу США в четвер.
Республіканці, за попередніми оцінками, здобули 209 місць в Конгресі з необхідних для більшості 218 місць. Демократи отримали 192 місця. Доля ще 34 місць не вирішена, бо в округах ще триває підрахунок голосів.
Під час передвиборчих перегонів, лунали заяви щодо підтримки України, як від республіканців, так і від демократів. Зокрема лідер республіканців у Палаті Представників США Кевін Маккарті заявив, що США не будуть більше виписувати “необмежені чеки” Україні.
"Ми не повинні нікому надсилати "безлімітні чеки". Як Конгрес, ми відповідальні за нагляд за фінансовою допомогою".Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка, штат Індіана
А номінований колишнім президентом США Дональдом Трампом письменник та венчурний капіталіст Джей. Ді. Венс, який за попередніми результатами виборів, отримає місце в Сенаті від штату Огайо, послідовно виступає проти надання допомоги Україні, а також заявляв, що йому “байдуже, що там відбувається”. Венс прийде на заміну іншому республіканцю Робу Портману, який був співголовою Групи підтримки України в Сенаті та підтримував ініціативи на допомогу Україні.
Сенатор з Вірджинії, від Демократичної партії Марк Ворнер в інтерв'ю Голосу Америки вказав на значну підтримку України серед американців а також політиків як Республіканської, так і Демократичної партій.
Якою буде подальша співпраця із Києвом, якщо республіканці візьмуть більшість в одній із палат Конгресу на цих проміжних виборах, журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась із конгресвумен-республіканкою, Вікторією Спартц, першою народженою в Україні конресвумен США. Політикиня виступає за посилення перевірок та звітності допомоги, яка надходить в Україну.
Спартц має потужні шанси зберегти своє місце в Конгресі на цих виборах. Станом на 11 листопада, на 5-му окрузі в штаті Індіана підраховано 99% голосів. Спартц випереджає свою опонентку від демократичної партії, Жанін Лейк із різницею 61% проти майже 39%. Нагадаємо, що вперше Спартц виборола місце в Палаті представників у 2020-му році. Американська політикиня народилася в місті Носівка, Чернігівської області. Вона переїхала до США у 2000-му році, у віці 22-х років.
"Білий дім має зрозуміти, що Конгрес буде стежити за тим, що вони роблять. Щоб переконатися, що усе, що їм передано, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливо для нас, як для американського уряду, так і для довгострокової підтримки України".Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка, штат Індіана
Катерина Лісунова, Голос Америки: За словами лідера республіканців у Палаті представників Кевіна МакКарті, якщо республіканці отримають більшість, то вони, найімовірніше, обмежать допомогу Україні. Про яку конкретно допомогу йдеться в такому випадку: фінансову, економічну, гуманітарну чи військову?
Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка, 5-й округ штату Індіана: Я думаю, що потрібно правильно перекласти, що означає фраза "не виписуватимемо необмежений чек". Ми не повинні нікому виписувати "необмежені чеки". Як Конгрес ми відповідальні за нагляд за фінансовою допомогою, - включно із тим, що президент Байден витрачає на інші питання. Я вважаю, що нагляд є однією з основних функцій нашої гілки влади. Конгрес має здійснювати відповідні перевірки заради американського та українського народів. Щоб переконатися, що будь-яка виділена допомога потрапляє до українських військових, до українського народу. Ми маємо зробити так, щоб усі зрозуміли, що ми слідкуємо за процесом. Отже, я вважаю, що відповідна перевірка з боку Конгресу - це добре.
К.Л.: Я думаю, що для багатьох людей, - українців та прихильників України в Конгресі, фраза про “необмежений” була образливою.
В.С.: Незважаючи на те, що ми виділяли гроші адміністрації, яка керується демократами, і до якої є питання, Кевін МакКарті був тим, хто запросив мене на прес-конференцію, щоб натиснути на президента Байдена і сказати, що кров українського народу буде на його руках, якщо він не допоможе Україні.
Завдяки Кевіну Україна змогла отримати перший пакет допомоги, за який проголосувала більшість республіканців. Вже потім, у другому пакеті вони перестали працювати з нами, що викликало багато занепокоєння. Окремі республіканці були на межі програшу праймеріз через те, що підтримували виділення коштів президенту, який м’яко кажучи, не дуже популярний серед нашого крила. Тим не менш, Кевін разом із іншим республіканським керівництвом та багато хто з нас голосували за це. Але коли вони почали повністю нехтували нашою думкою, ми сказали: добре, вже досить.
К.Л.: Дозвольте мені уточнити, - чи вважаєте ви, що зараз Білий дім “виписує необмежений чек” для України?
В.С.: Білий дім має зрозуміти, що Конгрес буде стежити за тим, що вони роблять. Щоб переконатися, що усе, що їм передано, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливо для нас, як для американського уряду, так і для довгострокової підтримки України. Оскільки це непроста війна, це не та ситуація, яку можна вирішити за один день. І американський народ має знати, що ми спостерігаємо за тим, щоб їхні важко зароблені гроші, які вони готові надавати Україні для боротьби з цією жахливою агресією, справді пішли на правильні справи та потрібним людям.
"Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою".Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка, штат Індіана
К.Л.: Що могло би забезпечити довгострокову допомогу Україні? Чи може таким механізмом стати ленд-ліз?
В.С.: Ленд-ліз — це непоганий механізм, оскільки він передбачає більше контролю. У тому сенсі, що якщо ти щось позичаєш, ти повинен щось повернути. Хоча я не впевнена, що Україна зараз демонструє наміри змінити економіку та насправді оновити свої структури. Не лише покладатися на благання до Заходу про допомогу, але дійсно робити зміни всередині країни. Тому що Захід буде готовий допомогти, але уряди держав завжди обмежені у своїх діях. За допомогою приватних інвестицій, приватного капіталу можна зробити набагато більше. Київ має показати, що є законодавча база, що інвестори будуть захищені, що демократичні реформи проводяться, створюється судова система, парламент функціонує, є система стримувань і противаг, є більш різноманітна база повноважень. Це приваблює інвесторів. Тому що вже зараз існує багато зацікавлених американських компаній. Тож фінансові надходження можуть прийти від бізнесу.
К.Л.: Але якщо до січня, до початку роботи нового Конгресу, буде внесено законопроект про додаткову допомогу Україні, - ви його підтримаєте?
В.С.: Ну, це гіпотетичне питання. Ми не знаємо, що це за законопроект, що він буде включати у себе і коли його внесуть? Ніколи не можна коментувати гіпотетичні законопроекти. Тому що, як ви знаєте, Конгресові законопроекти можуть складатися із тисяч і тисяч сторінок. В них може бути прописана одна хороша пропозиція та десяток поганих. Тому я не впевнена, яким буде цей законопроект і що з ним станеться. Але я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що підтримуємо українських військових, українську армію.
К.Л.: Що б ви хотіли, щоб українці знали про позицію республіканців і демократів у Конгресі щодо України зараз і після виборів?
В.С.: Українці - це дуже сміливі люди. Ми всі політики, - демократи та республіканці. Але американський народ дуже підтримує Україну і те, що Україна робить. І я думаю, що пересічних американців надихає хоробрість українського народу. Вони бачать усі ці страждання, - це розбиває серце. Я думаю, що в першу чергу усе залежить від позиції людей в нашій країні, як люди дивляться на це. Тому що політики реагують на позицію людей. В кожній партії є багато відмінностей, різні погляди. Але Україна все ще має двопартійну підтримку американського народу, і це надзвичайно важливо.
Чого варто очікувати Києву від потенційно республіканського Конгресу? - ексклюзивне інтерв'ю з конгресвумен Спартц. Відео
Незадовго до проміжних виборів, республіканці та демократи зробили низку заяв, які посіяли сумніви щодо подальшої підтримки пакетів допомоги для України. Про план дій майбутнього Конгресу щодо співпраці із Києвом, «Голос Америки» поспілкувався із конгресвумен-республіканкою Вікторією Спартц.
Інтервʼю з морським піхотинцем Романом Городенським про оборону Маріуполя та полон. Відео
20-річний розвідник-морський піхотинець Роман Городенський під час оборони Маріуполя втратив ногу і руку. Боєць потрапив у російський полон, де ледь вижив після ампутації руки. Про захист Маріуполя, втрати, полон та повернення додому герой розповів в інтерв’ю Ірині Соломко.
- Голос Америки
Ні Байден, ні Блінкен не зустрічатимуться з Лавровим на саміті G20
Російський міністр закордонних справ Лавров на саміті "Групи 20", що відбудеться на Балі наступного тижня, відчує наскільки ізольована Росія від міжнародної спільноти, заявив речник Держдепу Нед Прайс під час спілкування з пресою в четвер.
Він нагадав, що на засіданні міністрів "Групи 20" на Балі минулого місяця Лавров почувався настільки ізольованим, що утримувався від відвідування деяких засідань.
"Гадаю, всі бачили ізоляцію Росії на Балі під час засідання міністрів в липні, - сказав Прайс. - Ми чули це в заявах низки міністрів, які представляють більшість країн G20. Ми чули це і, воочевидь міністр Лавров також почув.
Те, що він вирішив не повернутись в другій половині дня, після того, як почув осуд низки своїх партнерів за столом, гадаю, говорить про осуд та критику, яку він почув і сприйняв. Підозрюю, що міністр Лавров, який, за повідомленнями, представлятиме свою країну почує щось подібне. Країни у світі продовжують засуджувати війну Росії, що триває проти України".
Російський президент Путін, країна якого входить в "Групу 20", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.
Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.
Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості пітдримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.
Він підтвердив, що Байден не буде зустрічатись з Лавровим. В Держдепі США також заявили, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який супроводжуватиме Байдена під час візиту, також не матиме зустрічі з Лавровим.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum