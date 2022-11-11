США придбають у Кореї снаряди для України

Підрахунок голосів на виборах до Конгресу США ще триває і через два дні після голосування, яке відбулось у вівторок. Опозиційна Республіканська партія США трохи наблизилась до того, щоб отримати контроль над Палатою представників Конгресу США в четвер.

Республіканці, за попередніми оцінками, здобули 209 місць в Конгресі з необхідних для більшості 218 місць. Демократи отримали 192 місця. Доля ще 34 місць не вирішена, бо в округах ще триває підрахунок голосів.

Під час передвиборчих перегонів, лунали заяви щодо підтримки України, як від республіканців, так і від демократів. Зокрема лідер республіканців у Палаті Представників США Кевін Маккарті заявив, що США не будуть більше виписувати “необмежені чеки” Україні.

"Ми не повинні нікому надсилати "безлімітні чеки". Як Конгрес, ми відповідальні за нагляд за фінансовою допомогою".

А номінований колишнім президентом США Дональдом Трампом письменник та венчурний капіталіст Джей. Ді. Венс, який за попередніми результатами виборів, отримає місце в Сенаті від штату Огайо, послідовно виступає проти надання допомоги Україні, а також заявляв, що йому “байдуже, що там відбувається”. Венс прийде на заміну іншому республіканцю Робу Портману, який був співголовою Групи підтримки України в Сенаті та підтримував ініціативи на допомогу Україні.

Сенатор з Вірджинії, від Демократичної партії Марк Ворнер в інтерв'ю Голосу Америки вказав на значну підтримку України серед американців а також політиків як Республіканської, так і Демократичної партій.

Якою буде подальша співпраця із Києвом, якщо республіканці візьмуть більшість в одній із палат Конгресу на цих проміжних виборах, журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась із конгресвумен-республіканкою, Вікторією Спартц, першою народженою в Україні конресвумен США. Політикиня виступає за посилення перевірок та звітності допомоги, яка надходить в Україну.

Спартц має потужні шанси зберегти своє місце в Конгресі на цих виборах. Станом на 11 листопада, на 5-му окрузі в штаті Індіана підраховано 99% голосів. Спартц випереджає свою опонентку від демократичної партії, Жанін Лейк із різницею 61% проти майже 39%. Нагадаємо, що вперше Спартц виборола місце в Палаті представників у 2020-му році. Американська політикиня народилася в місті Носівка, Чернігівської області. Вона переїхала до США у 2000-му році, у віці 22-х років.

"Білий дім має зрозуміти, що Конгрес буде стежити за тим, що вони роблять. Щоб переконатися, що усе, що їм передано, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливо для нас, як для американського уряду, так і для довгострокової підтримки України".

Катерина Лісунова, Голос Америки: За словами лідера республіканців у Палаті представників Кевіна МакКарті, якщо республіканці отримають більшість, то вони, найімовірніше, обмежать допомогу Україні. Про яку конкретно допомогу йдеться в такому випадку: фінансову, економічну, гуманітарну чи військову?

Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка, 5-й округ штату Індіана: Я думаю, що потрібно правильно перекласти, що означає фраза "не виписуватимемо необмежений чек". Ми не повинні нікому виписувати "необмежені чеки". Як Конгрес ми відповідальні за нагляд за фінансовою допомогою, - включно із тим, що президент Байден витрачає на інші питання. Я вважаю, що нагляд є однією з основних функцій нашої гілки влади. Конгрес має здійснювати відповідні перевірки заради американського та українського народів. Щоб переконатися, що будь-яка виділена допомога потрапляє до українських військових, до українського народу. Ми маємо зробити так, щоб усі зрозуміли, що ми слідкуємо за процесом. Отже, я вважаю, що відповідна перевірка з боку Конгресу - це добре.

К.Л.: Я думаю, що для багатьох людей, - українців та прихильників України в Конгресі, фраза про “необмежений” була образливою.

В.С.: Незважаючи на те, що ми виділяли гроші адміністрації, яка керується демократами, і до якої є питання, Кевін МакКарті був тим, хто запросив мене на прес-конференцію, щоб натиснути на президента Байдена і сказати, що кров українського народу буде на його руках, якщо він не допоможе Україні.

Завдяки Кевіну Україна змогла отримати перший пакет допомоги, за який проголосувала більшість республіканців. Вже потім, у другому пакеті вони перестали працювати з нами, що викликало багато занепокоєння. Окремі республіканці були на межі програшу праймеріз через те, що підтримували виділення коштів президенту, який м’яко кажучи, не дуже популярний серед нашого крила. Тим не менш, Кевін разом із іншим республіканським керівництвом та багато хто з нас голосували за це. Але коли вони почали повністю нехтували нашою думкою, ми сказали: добре, вже досить.

К.Л.: Дозвольте мені уточнити, - чи вважаєте ви, що зараз Білий дім “виписує необмежений чек” для України?

В.С.: ​ Білий дім має зрозуміти, що Конгрес буде стежити за тим, що вони роблять. Щоб переконатися, що усе, що їм передано, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливо для нас, як для американського уряду, так і для довгострокової підтримки України. Оскільки це непроста війна, це не та ситуація, яку можна вирішити за один день. І американський народ має знати, що ми спостерігаємо за тим, щоб їхні важко зароблені гроші, які вони готові надавати Україні для боротьби з цією жахливою агресією, справді пішли на правильні справи та потрібним людям.

"Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою".

К.Л.: Що могло би забезпечити довгострокову допомогу Україні? Чи може таким механізмом стати ленд-ліз?

В.С.: ​Ленд-ліз — це непоганий механізм, оскільки він передбачає більше контролю. У тому сенсі, що якщо ти щось позичаєш, ти повинен щось повернути. Хоча я не впевнена, що Україна зараз демонструє наміри змінити економіку та насправді оновити свої структури. Не лише покладатися на благання до Заходу про допомогу, але дійсно робити зміни всередині країни. Тому що Захід буде готовий допомогти, але уряди держав завжди обмежені у своїх діях. За допомогою приватних інвестицій, приватного капіталу можна зробити набагато більше. Київ має показати, що є законодавча база, що інвестори будуть захищені, що демократичні реформи проводяться, створюється судова система, парламент функціонує, є система стримувань і противаг, є більш різноманітна база повноважень. Це приваблює інвесторів. Тому що вже зараз існує багато зацікавлених американських компаній. Тож фінансові надходження можуть прийти від бізнесу.

К.Л.: Але якщо до січня, до початку роботи нового Конгресу, буде внесено законопроект про додаткову допомогу Україні, - ви його підтримаєте?

В.С.: ​ Ну, це гіпотетичне питання. Ми не знаємо, що це за законопроект, що він буде включати у себе і коли його внесуть? Ніколи не можна коментувати гіпотетичні законопроекти. Тому що, як ви знаєте, Конгресові законопроекти можуть складатися із тисяч і тисяч сторінок. В них може бути прописана одна хороша пропозиція та десяток поганих. Тому я не впевнена, яким буде цей законопроект і що з ним станеться. Але я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що підтримуємо українських військових, українську армію.

К.Л.: Що б ви хотіли, щоб українці знали про позицію республіканців і демократів у Конгресі щодо України зараз і після виборів?

В.С.: ​ Українці - це дуже сміливі люди. Ми всі політики, - демократи та республіканці. Але американський народ дуже підтримує Україну і те, що Україна робить. І я думаю, що пересічних американців надихає хоробрість українського народу. Вони бачать усі ці страждання, - це розбиває серце. Я думаю, що в першу чергу усе залежить від позиції людей в нашій країні, як люди дивляться на це. Тому що політики реагують на позицію людей. В кожній партії є багато відмінностей, різні погляди. Але Україна все ще має двопартійну підтримку американського народу, і це надзвичайно важливо.