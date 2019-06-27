Українець - серед загиблих в аварії літака на Гаваях

Серед осіб, які загинули в авіакатастрофі поблизу острова Оаху на Гаваях 21-го червня, був один українець, громадянин США. Микола Глєбов, родом із Донецька, був одним із одинадцяти людей на борту. В той день вони збирались здійснити стрибки з парашутом. Ми поспілкувались із сестрою загиблого українця, вона розповіла "Голосу Америки" про деталі аварії.

Чоловікові було 28 років — до Сполучених Штатів він переїхав разом із матір’ю і сестрою у 2005, коли йому було 14. Після закінчення школи в штаті Міннесотта відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Протягом останніх п’яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану на кораблі.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок з парашутом він мав здійснити останній день перед поверненням додому, розповіла "Голосу Америки" сестра загиблого Діана Глєбова.

“Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. В нього була ціль - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розказував, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною — все, що ви тільки можете собі уявити".

Дівчина каже, що її брат не розповідав про свої плани стрибнути з парашутом. Хоча раніше в розмовах згадував про те, що коли-небудь хотів би це зробити.

"Мама не мала поняття, що з ним сталось. Він не відповідав на телефонні дзвінки. Але вона перевірила новини й побачила, що розбився літак, і всі 11 осіб на борту загинули. Вона здогадувалась. Але звісно, хотіла надіятись на найкращий сценарій — що Миколи не було на тому борту".

Сестра загиблого додала, що розлідування катастрофи триватиме від одного до двох років, тому про причини аварії поки складно говорити. Втім, відомо, що літак був у повітрі всього 20 секунд. Протягом цього часу він двічі перевернувся у повітрі, після чого розбився.

Дівчина стверджує, що це саме авіасудно вже потрапляло в аварію раніше. Та за її словами, після ремонту його повернули в експлуатацію.

"Три роки тому це саме судно вже розбивалось у Каліфорнії. Але всі люди, що були на борту, вижили, тому що що літак піднявся достатньо високо, щоб вони змогли вистрибнути з парашутом. Тож є питання — чи був цей літак справним, чи перевіряли його механіку для безпечного використання?" — каже Діана Глєбова.

Щодо похоронів чоловіка сім'я поки не впевнена. "Зважаючи на те, якою Микола був людиною — думаю, що він хотів би залишитись на Гаваях — в місці, де він був найщасливішим".

Нагадаємо, 21-го червня двомоторний літак King Air упав у районі аеродрому Діллінгем, що поблизу північного узбережжя острва Оаху. Рятувальники повідомили, що коли прибули пожежні бригади, літак охопило полум’я, відтак ніхто не вижив.

Рідні збирають кошти на поховання Глєбова на платформі GoFundMe, де відзначається, що Глєбова лишись родичі і в Україні.

"Дякую всім за вашу підтримку, я не сама у цей складний час", - написала мати Глєбова, Лана Мостад.

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