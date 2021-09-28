“Логістичний успіх, стратегічний провал”. Військове командування США свідчить перед Сенатом про вихід з Афганістану

Очільники військового командування США вперше виступили на слуханнях перед Конгресом щодо виводу американських військ з Афганістану.

На слуханнях Комітету зі збройних сил Сенату виступили міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та очільник Центрального командування США Френк Маккензі.

Генерал Марк Міллі заявив, що евакуація понад сотні тисяч людей із Афганістану після захоплення влади Талібаном була “логістичним успіхом, але стратегічним провалом”.

“Очевидно, що війна в Афганістані не закінчилася на тих умовах, які ми хотіли: Талібан зараз при владі в Кабулі ", - сказав Міллі, додавши, що загроза нападу з боку терористичних угруповань залишається цілком можливою. “Ми маємо пам’ятати, що Талібан був і залишається терористичною організацією, і вони не розірвали зв’язків з Аль-Каїдою. В мене немає ілюзій, з ким ми маємо справу”, - заявив генерал.

Очільник Центрального командування США Френк Маккензі додав, що наразі невідомо, чи вдасться завадити терористам використати Афганістан як майданчик для майбутніх атак. “Ми можемо цього досягти, але в мене немає такого рівня впевненості”, - заявив Френ Маккензі.

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив: на його думку, довіра міжнародної спільноти до Сполучених Штатів залишається міцною. “Будуть люди, які ставитимуть під сумнів розвиток подій. Але я б сказав, що люди мають велику довіру і впевненість в армії Сполучених Штатів і в Сполучених Штатах. А відносини - це річ, над якою ми повинні постійно працювати. Ми це розуміємо і будемо продовжувати це робити”, - заявив Ллойд Остін.

Міністр оборони США додав, що попри вивід військ Америка не полишає своїх громадян, які хочуть виїхати з Афганістану, і продовжує працювати над тим, щоб забезпечити їхню евакуацію.

Дивіться також: Кремль знову заговорив про «червоні лінії» на тлі успішних військових навчань України і сил НАТО.