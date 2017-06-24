Рекордні температури в південно-західному регіоні Сполучених Штатів

У південно-західному районі Сполучених Штатів реєструють рекордні цього року температури. І хоча температура щодня змінюється, американці очікують спекотного літа.

На початку цього тижня у Фініксі, що у штаті Аризона, коли температура вказувала 45 градусів за Цельсієм і більше, призупинено рейси літаків. Те саме сталося в інших містах штату та в сусідній Південній Каліфорнії.

Люди намагалися проводити час в холодніших місцях, включно з центрами для старших віком осіб і громадських місцях.

Спекотні дні небезпечні для старших осіб, дітей …і тварин.

З приводу високої температури в регіоні зареєстровано численні пожежі і кілька смертельних випадків.

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