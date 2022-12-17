Пентагон очікує на "динамічний" розвиток подій на полі бою взимку і наголошує на нагальності навчання українських військових. Інтерв'ю

Високопосадовиця Пентагону, відповідальна за Україну сказала Голосу Америки в четвер, про те, що просунуте навчання військових України є “надзвичайно нагальним”. Пентагон оголосив, що США збільшуватимуть кількість українських військових, яких вони навчають щомісяця.

Заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер сказала Голосу Америки, що навички українських сил сьогодні зовсім на іншому рівні, порівняно з тим, коли США вперше почали тренувати українські сили після вторгнення Росії у Крим в 2014 році.

Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер повідомив журналістам в четвер, що, починаючи з січня, США щомісяця посилюватимуть військову підготовку українських підрозділів розміром до батальйону в Німеччині за «передовою тактикою на полі бою», включаючи навчання з бойовою стрільбою.

"Зима буде дуже динамічним часом, - сказала посадовиця ексклюзивній розмові з Голосом Америки. - Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися".

США надали Україні мільярди доларів військової підтримки, включаючи озброєння протиповітряної оборони, починаючи від "Стінгерів" і закінчуючи більшими зенітно-ракетними системами (NASAMS), які можуть забезпечити протиповітряний захист від цілей малої та середньої дальності.

Купер не підтвердила повідомлення американських офіційних осіб Голосу Америки цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити системи протиракетної оборони Patriot в Україну.

«Але я можу сказати, що протиповітряна оборона - наш головний пріоритет, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби протиповітряної оборони, включаючи NASAMS», – сказала вона, додавши, що допомога США розвинулася, щоб задовольнити нові потреби на полі бою.

Купер також підтвердила, що США надіслали Україні запчастини для С-300, щоб підтримати існуючі можливості протиповітряної оборони до того, як було надано NASAMS.

«Минулої весни ми надсилали українцям запчастини, щоб підтримувати їхні системи С-300 у робочому стані. Але завдяки системам NASAM це справді провідна західна система, яку українці з самого початку неймовірно ефективно застосовували проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА», – сказала вона, використовуючи абревіатуру для «безпілотних авіаційних систем» - дронів.

США допомогли переконати Словаччину надати систему С-330 українським силам у квітні, а в свою чергу надали Словаччині ракетну систему Patriot.

Наразі США не планують надавати Україні високоточні снаряди великої дальності, такі як керовані ракети тактичної ракетної системи (ATACMS) для своїх артилерійських ракетно-пускових установок. На сьогоднішній день США надіслали боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для використання в цих пускових установках. ATACMS має дальність близько 300 кілометрів, а GMLRS — близько 90 кілометрів.

"На даний момент ми вважаємо, що GMLRS – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS", – сказала вона Голосу Америки.

Щодо російської тактики в Україні Купер сказала, що Москва фактично кидає військових «в м’ясорубку, незважаючи на дуже великі втрати, з якими вони стикаються".

Повна розшифровка інтерв’ю наведена нижче:

Голос Америки: Давайте почнемо з нещодавнього оголошення про додатковий навчальний центр для українських військових у Німеччині. Мені як людині, яка висвітлювала навчання на Яворівському полігоні в Україні здається, що це той самий тип навчання, який проводили США перед початком війни. Чи це так?

Купер: Я вважаю, що важливо розглядати це як частину загальних навчань, і чудово, що ви бачили те, що ми робили в Яворові разом із союзниками після 2014 року. Але, очевидно, контекст сьогодні дуже відрізняється. З 24 лютого ми провели інтенсивні тренування українців на спеціалізованих системах озброєння - Сполучені Штати та союзники з багатьох країн Європи. Зараз є справді потужна програма навчання у Великій Британії. Це індивідуальне навчання, яке дає змогу новобранцям і військовим отримати необхідні навички і це поєднується з загальновійськовою підготовкою на рівні батальйонів у США та з програмами ЄС і інших союзників. Отже, ЄС має свою програму колективного навчання, яка запускається разом з кількома країнами ЄС, включаючи Німеччину та Польщу. Важливо в усіх цих зусиллях знати, що всі вони пов’язані і скоординовані. Це забезпечує командувач EUCOM [Європейське командування США], щоб забезпечити нашу спільну підтримку Україну.

Голос Америки: Зрозуміло. Отже ви кажете про підвищену терміновість навчань?

Купер: Підвищена терміновість, а також, Збройні сили України зараз інші. Їхня майстерність на полі бою вражає. Коли подумати про те, з чого ми почали у 2014 році, і якими є сьогодні їхні можливості, здатність дати відсіч російським загарбникам. Це зовсім інше.

Голос Америки: Давайте поговоримо про більш ніж 19 мільярдів доларів військової допомоги, наданої Україні з початку цієї війни. Яка зброя, на вашу думку, з наданої Пентагоном була найефективнішою?

Купер: Важко назвати якийсь конкретний вид зброї, тому що зі зміною ситуації на полі бою, ми змінювали допомогу, щоб надати українцям те, що їм потрібно, тоді, коли їм це потрібно. В ті перші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакували на кількох напрямках, я б сказала, що Javelin і Stinger були абсолютно критично важливими, щоб дозволити українцям відбити це початкове просування і зупинити російські війська, але пізніше, коли точилась артилерійська боротьба на сході, вирішальну роль відіграла система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777.

Голос Америки: Давайте поговоримо про HIMARS, оскільки ви згадали про них — це високомобільні артилерійські ракетні системи. Сполучені Штати надають Україні ракети Гімлар (GMLR) із дальністю приблизно 90 кілометрів. Але українці просять про потужності більшої дальності, як от АТАКАМС. Чи Пентагон серйозно розглядає таку можливість, і чи бачите ви це як щось, що може бути додане до пакету військової допомоги у майбутньому?

Купер: Ми завжди дивимось на потреби України на полі бою та завжди оцінюємо, які найкращі можливості ми можемо їм надати, аби задовільнити їхні оперативні потреби. На даний момент ми вважаємо, що GMLRS​ – дуже ефективні для вражання широкого спектру цілей, потрібних Україні. Тож на даний момент ми будемо триматися GMLRS​.

Голос Америки: Але дехто може заперечити, і я розмовляла із генералом Беном Годжесом, колишнім командувачем армії США, і він зазначив, що ATACMS з радіусом 300 кілометрів можуть дозволити українцям вразити основні точки в Криму, які вони не можуть дістати з GMLRS. Яка ваша відповідь на це?

Купер: Не можна дивитися лише на якийсь один вид озброєння, є й інші спроможності, які українці мають у своєму розпорядженні для досягнення інших цілей, але ви також могли бачити, насправді, і удари в Криму, у Чорному морі, з використанням цілої низки спроможностей. Тож знову ж таки, ми вважаємо, що можливості, які ми надали Україні, дозволяють їй вражати переважну більшості цілей, потрібних їй, аби досягнути своїх оперативних цілей.

Голос Америки: Є різні аргументи щодо далекобійної зброї. Наприклад існує занепокоєння, що Росія розцінить це як подальшу ескалацію, і що Росія відповість на цю подальшу ескалацію. Інші вважають, що високоточні боєприпаси великої дальності потрібні, оскільки Росія досі мала притулок на своїй території, а українці, за винятком того, що ми бачили протягом останніх кількох днів, не нападали на їхній військовий чи цивільний потенціал. Що ви думаєте про такі аргументи?

Купер: Важливо не зациклюватися на теоретичних цілях і теоретичних відповідях, а справді зосередитися на тому, що потрібно українцям на полі бою. Бачимо, що нещодавно йшлося про Херсон, де вони ефективно наступали і відтіснили росіян. Ми бачили змицнення у Харківській області, а тепер у східній Україні, вони рішуче воюють проти російського наступу в Бахмуті. Ми дивимося, які можливості їм потрібні для цих конкретних операційних ситуацій, і які можливості вони використовують? І знову ж таки, я б сказала, що HIMARS були неймовірно ефективними разом із GMLRS у знищенні ключових російських командних і контрольних пунктів, ключових російських логістичних вузлів і дозволили українцям не просто утримувати свої позиції, а й справді просуватися.

Голос Америки: Британський міністр оборони, гадаю, нещодавно сказав, що він відкритий до надання систем зброї більшої дальності. Як ставиться до цього очільник Пентагону? Як ви ставитеся до цього?

Купер: Щодо засобів, ми завжди шукаємо, що потрібно українцям, і ми завжди відкриті до того, що це може бути.

Голос Америки: Отже, так, ви теж однодумці.

Купер: Ми завжди відкриті щодо потреб у можливостей.

Голос Америки: Я хочу поговорити з вами про те, що сказав міністр закордонних справ України. Він сказав, що здатність Росії розпочати великий наступ може бути відновлена наприкінці січня або в лютому. Чи США стурбовані ймовірністю цього, і що Пентагон намагається зробити, щоб цьому запобігти?

Купер: Ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, які операції вона може розглядати. Зима буде дуже динамічним часом. Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил. Але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися. Але що стосується ситуації з Росією зараз, слід пам’ятати, що їхні війська – у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку або які дуже погано оснащені, а їхній моральний дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни – у скрутному становищі.

Голос Америки: Давайте поговоримо про це трохи більше. Росіяни зазнають невдачу за невдачею на полі бою. Тож ви передбачаєте, що росіяни, доки українці продовжуватимуть боротьбу з ними, не зможуть перегрупуватися та відновити перевагу? Поясніть, яким чином ви бачите спроможності росіян у майбутньому?

Купер: Я думаю, нам варто поглянути на дві складові. Перша – це їхні жорстокі та нищівні атаки на українську цивільну інфраструктуру. Очевидно, що росіяни вдалися до такої тактики з відчаю та через повну зневагу до прав людини, цивільних і думку світової громадськості. Вони продовжують цю тактику. Я думаю, що ми можемо передбачити, що Росія продовжуватиме намагатися залякати українське цивільне населення та український уряд, щоб вони якимось чином підкорилися. Але цього не станеться. Я думаю, що українці витримають, вони покращать свою витривалість як завдяки поставкам електрообладнання, так і засобів протиповітяної оборони від Сполучених Штатів та союзників. Водночас, інший напрямок стратегії Росії полягає в тому, щоб просувати свої сили вперед, намагаючись отримати додаткові територіальні здобутки. Я думаю, що вони продовжать це робити, але саме у цьому – їхня слабка сторона – сили їхнього війська, моральний дух, можливості, які вони мають, справді будуть перешкодою. Але те, як Росія веде бойові дії дуже відрізняється від того, як це роблять наші союзники чи українці. Росіяни справді кидають всі свої сили, своїх людей у м’ясорубку, не зважаючи на дуже високі втрати, з якими вони стикаються.

Голос Америки: Щодо здатності українських військ захистити українське населення. Зараз США допомогли надати Україні два NASAMS. Це Національні передові ракетні системи «земля-повітря». І чи можете ви розповісти нам трохи про їхній успіх? Що вони робили? Я чула від одного аналітика, що це з 35 спроб, 35 вдалих попадань.

Купер: Знову ж таки, я хочу поставити надання NASAMS у ширший контекст протиповітряної оборони, тому що ми розглядаємо те, як ми можемо забезпечити українську протиповітряну оборону, і тому ще минулої весни ми надсилали українцям запчастини до підтримки роботи систем С-300. Але завдяки системам NASAM це справді найкращий західний потенціал, яким українці з самого початку змогли діяти неймовірно ефективно проти російських ракетних загроз, а також російських загроз БПЛА. Отже, ми бачили, як вони були дуже успішними під час останніх кількох хвиль атак, коли знову ж таки Росія намагається націлитися на енергетичну мережу України, але їм це не вдається.

Голос Америки: Нещодавно Міністерство оборони України висловило стурбованість тим, що вони все ще не повністю здатні захистити себе від балістичних ракет, тобто балістичних ракет "Іскандер". І двоє офіційних осіб США повідомили Голосу Америки, що Пентагон готується відправити ракети Patriot або ракетні батареї Patriot в Україну, щоб допомогти в цьому. Чи можете ви підтвердити, що Пентагон готується це зробити?

Купер: Наразі я не маю для вас жодних оголошень щодо нових засобів протиповітряної оборони, але можу сказати , що протиповітряна оборона є нашим головним пріоритетом, і ми розглядаємо кілька способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби ППО. NASAMS був частиною цього. Ми також ведемо розмови з союзниками, і маємо величезну підтримку від союзників у наданні систем озброєння Україні. Незалежно від того, чи йдеться про німецьку систему IRIS-T, чи про той факт, що безліч союзників надають ракети AMRAAM, якими стріляють підрозділи NASAMS.

Голос Америки: C-RAM також варіант. Чи розглядає таку можливість Пентагон?

Купер: Не можу нічого сказати про це.

Голос Америки: Добре, чи можете пояснити нашій аудиторії, яка не розбирається в системах озброєння. Якщо в Україну прибуде ракетна батарея «Патріот», що це дасть, порівняно з іншими наданими системами.

Купер: Ну, я не технічний експерт, щоб говорити про деталі різних систем, але можу сказати вашим читачам, що ППО – це не одна система в одній точці. Протиповітряна оборона полягає в тому, щоб мати рівні систем, які можуть відбити низку загроз, чи то ці іранські БПЛА, які придбала Росія, які загрожують українським містам, чи крилаті ракети, які летять із землі з повітря чи з моря, потрібен багаторівневий підхід із кількома системами, які захищають у кількох точках по всій країні.

Голос Америки: Оскільки ви згадали про Іран, що ви можете сказати нам про те, що Іран продовжує надавати Росії. Вони поки що заперечують, що надали Росії зброю, але за уламками видно, що використовуються іранські безпілотники

Купер: Отже, кожен із тих іранських БЛА, які загрожують українському небу - ще одна система, якого Росія не мала б, якби Іран мав не прийти на допомогу Росії. Іран не може цього заперечити. Насправді ми бачили збитки через UAS, і в українців є багато свідчень очевидців, де ми бачимо, як вони відважно стріляють з неба, навіть з кулеметів, які ми їм надали, тому Іран продовжує забезпечити російську армію цими БПЛА. І ми знаємо, що відносини між Іраном і Росією суттєво зміцніли під час війни в Україні.

Голос Америки: Чи може Росія відновити втречене? Чи вона наразі сильно виснажена?

Купер: Гадаю, ми бачили, як російська оборонна промисловість відстала. Експортні обмеження США та союзників допомогла створити дефіцит матеріалів для російської оборонної промисловості. У той же час, я знаю, що Росія намагається знайти додаткові джерела, вони намагаються знайти способи виробництва або придбання. Але зараз ми знаємо, що у них проблеми, бо їхні друзі, до яких вони звертаються, — це Іран і Північна Корея, у них нестача інших постачальників.

Голос Америки: Поки ви не бачите, щоб їх підтримував Китай?

Купер: Я не маю інформації про підтримку з Китаю.

Голос Америки: Добре. Щодо зброї, яку надають США. Ми ще не бачили винищувачів. Чи розглядається це, і якщо ні, то чому?

Купер: Знову ж таки, розглядається повний спектр можливостей, і ми відкриті до них, але зосереджуємось на тому, що зараз можуть використовувати українці. І ми знаємо, що їм зараз потрібна ППО. Отже, ми фокусуємося на цьому. Ми знаємо, що їм потрібні вогневі можливості, далекобійна артилерія, включаючи HIMARS, і боєприпаси для їх підтримки. Ми знаємо, що їм потрібна бронетехніка для пересування. Отже, це ті види можливостей, на яких ми дуже, дуже зосереджені. А щодо повітряної сфери ми зосередилися на безпілотних літальних апаратах, які вони можуть дуже швидко й ефективно використовувати, щоб шкодити російським позиціям. Що стосується літаків, то це, безперечно, те, чим українці показали вміння керувати, їхні МіГи брали участь у боях, тому ми вирішили продовжити активацію їхніх МіГів, і саме там ці ракети HARM, які ми їм надали, які протирадіаційні ракети, які ми надали Україні, вступили в дію. Ми також надали багато запасних частин, щоб допомогти тим МіГам літати. І все це стосується можливостей, які можна використовувати негайно, на відміну від можливостей, які вимагають багато тренувань і багато роботи з обслуговування та підтримки.

Голос Америки: І це те, що критики кажуть про “Патріот”. Наскільки я знаю, потрібно щонайменше півроку, щоб навчитись користуватися «Патріотом». Для NASAMS знадобилося кілька місяців, правда?

Купер: Чесно кажучи, я не пам’ятаю точно, скільки часу це зайняло. Але для більшості західних систем протиповітряної оборони правді потрібне навчання. Але ви знаєте, ми розглядаємо це для всіх систем, які надаємо Україні. Ми переконуємось, що є спроможність, необхідні можливості для технічного обслуговування та підтримки, бо коли ми беремо на себе зобов’язання, вони знають, що це зобов’язання щодо повної системи.

Голос Америки: Ви згадали бронетехніку, і США надали російську бронетехніку. Але на сьогоднішній день я не бачила жодного M1A1 Abrams, який надавався Україні, який, на думку деяких людей, міг би дати їм значну перевагу на полі бою. Це те, що Сполучені Штати надіслали б? І це інше питання – чому Сполучені Штати досі не відправили американський M1A1 Abrams ?

Купер: Отже, знову ж таки, ми дивимось, що їм потрібно зараз і що вони можуть використати прямо зараз. І тому ми надали низку різноманітної бронетехніки, від броньованих Humvee до 113, і це БТРи, які дозволили українцям проводити захищені маневри у контрнаступальних операціях. Тож це наш пріоритет, і вони успішно використали це. Що стосується танків, ми надали пріоритет допомозі у відновленні або стимулюванні передачі танків радянського типу, тому що ми бачили, як українці використовують їх дуже і дуже ефективно. Ми знаємо, що їх можна негайно розгорнути, а технічне обслуговування та підтримка відносно прості. І українці вміють це добре робити. Танк західного зразка потребував би значно довшого періоду часу, не лише для навчання, а й для набагато складнішої системи технічного обслуговування та забезпечення, що не може статися в найближчому майбутньому.

Голос Америки: Я хочу поговорити про потенційні загрози, які виходять з Росії. Для Заходу Україна у багатьох відношеннях є битвою за демократію, битвою за суверенітет, недопущення того, щоб хтось прийшов і залякував іншу суверенну націю. Але загроза, що насувається, — це ядерна загроза. Проте минуло 10 місяців, і Пентагон говорив про безвідповідальні розмови, але жодних дій, як ви бачите позицію Росії щодо ядерної загрози? Ви вважаєте, що це все ще дуже реальна загроза, або, як багато аналітиків, думаєте, що ядерна зброя не надасть тактичної переваги на полі бою? І тому на даний момент вони не думають, що Росія використає ядерну зброю.

Купер: Отже, я вам скажу, це те, за чим ми спостерігаємо щодня, буквально щодня. Ми звертаємо увагу на російську ядерну сферу і дивимось, чи є ознаки того, що вони мобілізуються або рухаються вперед, підвищують готовність для удару. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія робить щось незвичайне зі своїм ядерним підприємством. Але продовжуємо це контролювати. Щодо російських намірів. Безумовно, важко зрозуміти, що стосується [президента Росії] Володимира Путіна, але те, що ми бачили з Москви щодо ядерних питань, — це справді багато безвідповідального бряцання зброєю, спрямованого на залякування, але не пов’язаного з будь-якими конкретними діями.

Голос Америки: Буде новий склад Конгресу. Чи передбачаєте ви, що допомога, яку США надають Україні, взагалі зміниться? І чи незабаром українці очікують нового пакету допомоги?

Купер: Отже, я із задоволенням бачила неймовірну двопартійну підтримку Конгресу для України. І це було справжнє партнерство з Конгресом США. Я передбачаю й надалі дуже сильну підтримку з боку Конгресу США. Звичайно, це діалог. Це процес, у якому ми несемо відповідальність перед Конгресом США за допомогу, яку вони надають, але я передбачаю сильну підтримку. І все, що я чую від членів Конгресу, полягає в тому, що вони хочуть, щоб українці мали ті можливості, які їм потрібні, коли їм це потрібно. Отже, ми єдині в цьому.

Голос Америки: Отже, чи можете ви сказати українцям, які дивляться Голос Америки, що ця адміністрація залишатиметься прихильною до них стільки, скільки буде потрібно, і стільки, скільки їм потрібно залишатися у цій війні?

Купер: Я чую це від кожного лідера США, будь то міністр [оборони] [Ллойд] Остін чи сам президент [Джо] Байден. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно.