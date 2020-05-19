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Світ

США почнуть поставки апаратів ШВЛ до Росії

Підприємство по виробництву апаратів ШВЛ, штат Мічиган
На початку квітня Росія направила до США партію власних апаратів ШВЛ, проте, за словами американської влади, в результаті вони не стали в нагоді

Сполучені Штати у вівторок заявили, що цього тижня почнуть доставляти 200 апаратів штучної вентиляції легень до Росії, яка займає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусів.

У вівторок було оголошено ще про 9 263 нові випадки і 155 смерті. Всього у країні заразилися 299 941 особа, померло - 2 827. Більше випадків зафіксовано лише у США.

На початку квітня Росія направила до США партію власних апаратів ШВЛ, проте, за словами американської влади, в результаті вони не стали в нагоді. Минулого тижня надійшли повідомлення про те, що апарати «Авента-М» призвели до виникнення пожеж у лікарнях Москви і Санкт-Петербурга. У зв'язку з цим застосування всіх апаратів, вироблених після 1 квітня, призупинено.

За словами посольства CША в Москві, російський президент Володимир Путін попросив допомоги у Вашингтона, і президент Дональд Трамп запропонував відправити до Росії 200 апаратів ШВЛ американського виробництва.

Як повідомляють у посольстві США, перша партія - 50 апаратів - повинна бути готова до відправки у середу, а решта 150 будуть відправлені після цього.

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