США почнуть поставки апаратів ШВЛ до Росії

На початку квітня Росія направила до США партію власних апаратів ШВЛ, проте, за словами американської влади, в результаті вони не стали в нагоді

Сполучені Штати у вівторок заявили, що цього тижня почнуть доставляти 200 апаратів штучної вентиляції легень до Росії, яка займає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусів.

У вівторок було оголошено ще про 9 263 нові випадки і 155 смерті. Всього у країні заразилися 299 941 особа, померло - 2 827. Більше випадків зафіксовано лише у США.

На початку квітня Росія направила до США партію власних апаратів ШВЛ, проте, за словами американської влади, в результаті вони не стали в нагоді. Минулого тижня надійшли повідомлення про те, що апарати «Авента-М» призвели до виникнення пожеж у лікарнях Москви і Санкт-Петербурга. У зв'язку з цим застосування всіх апаратів, вироблених після 1 квітня, призупинено.

За словами посольства CША в Москві, російський президент Володимир Путін попросив допомоги у Вашингтона, і президент Дональд Трамп запропонував відправити до Росії 200 апаратів ШВЛ американського виробництва.

Як повідомляють у посольстві США, перша партія - 50 апаратів - повинна бути готова до відправки у середу, а решта 150 будуть відправлені після цього.

Дивіться також: Маленький гіпопотамчик бавиться у воді в зоопарку Сан-Дієго