ООН розгляне резолюцію з вимогою до Росії платити Україні репарації

Генеральна Асамблея ООН планує голосувати в понеділок за резолюцію, яка вимагає притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права, через її вторгнення до України, а також виплатити репарації.

У проекті резолюції, отриманому у вівторок агентством Associated Press, йдеться про необхідність створення «міжнародного механізму репарацій, відшкодування шкоди чи збитків » внаслідок «неправомірних дій» Росії проти України.

Вона рекомендує 193 країнам ООН у співпраці з Україною створити «міжнародний реєстр» для документування претензій та інформації про збитки, загибелі чи травми українців а також шкоду завдану уряду з боку Росії.

Право вето Росії в Раді Безпеки з 15 членів заблокувало найпотужніший орган ООН від будь-яких дій після того, як 24 лютого президент Путін наказав своїм військам вторгнутися в Україну. Але в Генеральній Асамблеї немає права вето. Вона вже прийняла чотири резолюції з осудом вторгнення Росії.

На відміну від резолюцій Ради Безпеки, резолюції Генеральної Асамблеї не є юридично обов’язковими, але вони відображають світову думку та демонструють широку опозицію військовим діям Росії.

Співавторами проекту резолюції є Канада, Гватемала, Нідерланди та Україна. Речник Генеральної Асамблеї Пауліна Куб’як заявила у вівторок, що обговорення проекту резолюції не проводитиметься, але країни можуть пояснити своє голосування до або після того, як Асамблея прийме рішення.

Резолюція підтверджує відданість Генеральної Асамблеї «суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності» України та повторює вимогу до Росії негайно «припинити застосування сили проти України» та вивести всі свої сили з території України.

У ній також висловлюється «серйозна стурбованість у зв’язку з загибеллю людей, переміщенням цивільного населення, руйнуванням інфраструктури та природних ресурсів, втратою державної та приватної власності та економічною катастрофою, спричиненою агресією Російської Федерації проти України».

У проекті нагадується, що стаття 14 Статуту ООН уповноважує Генеральну Асамблею «рекомендувати заходи для мирного врегулювання будь-якої ситуації, яка, на її думку, може зашкодити загальному добробуту дружніх відносин між країнами, включаючи порушення Статуту.

Проект також посилається на резолюцію Генеральної Асамблеї, ухвалену 16 грудня 2005 року, під назвою «Основні принципи та керівні положення щодо права на захист і відшкодування для жертв грубих порушень міжнародного права прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права».

Невдовзі після вторгнення Росії Генеральна Асамблея ухвалила першу резолюцію 2 березня, вимагаючи від Росії негайного припинення вогню, виведення військ і захисту цивільних осіб - 141 голос “за”, 5 - “проти” і 35 “утрималися”.

24 березня асамблея 140 голосами “за” 5 - “проти” при 38 “утрималися” прийняла резолюцію, яка звинувачує Росію в гуманітарній кризі в Україні та закликає до негайного припинення вогню та захисту мільйонів мирних жителів, а також будинків, шкіл і лікарень, які мають вирішальне значення для їхнього виживання.

7 квітня асамблея 93 голосами “за” 24 - проти та 58 “утрималися” — значно менше, ніж у перших двох резолюціях — проголосувала за виключення Росії з провідного правозахисного органу всесвітньої організації, Ради з прав людини, через звинувачення в бойових діях російських солдатів в Україні у порушеннях прав, які Сполучені Штати та Україна назвали воєнними злочинами.

Але 12 жовтня асамблея знову проголосувала переважною більшістю — 143 “за”, 5 “проти” і 35 “утрималися” — за засудження «спроби незаконної анексії» Росією чотирьох українських регіонів і вимагала негайного скасування.