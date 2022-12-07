Комітет Сенату підтримав резолюцію про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу

Резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу підтримали в комітеті Сенату із міжнародних відносин. Тепер докумет готовий до винесення на голосування у Сенаті.

Наразі дата голосування за документ не визначена. “Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”, - пояснили в кометарі для "Голосу Америки" у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.

«Путін своїми діями і словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета — знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпіні та Київській області. … Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання», - йдеться в офіційній заяві сенатора-республіканця Джима Ріша.

«Злочини, скоєні проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям, і можуть бути підсумовані лише як геноцид», - додає сенатор-демократ Бен Кардін.

«Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати напади, які тривають, але невинні життя і надалі помиратимуть, поки Росія не зрозуміє наслідки їхніх мерзенних дій. Має бути відповідальність», - наголошує Кардін.

Резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, йдеться в офіційній заяві співаторів докумету. А також закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Докумет також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення до відповідальності російських політичних лідерів і військового персоналу за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людства та геноцид. Резолюція також закликає президента США застосувати санкції Магнітського “Global Magnistky” щодо осіб, відповідальних або причетних до російського геноциду в Україні.

Співавторами документу виступили сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Мериленд Бен Кардін.

Окрім них, документ також підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Зокрема, демократ Ричард Блюменталь, республіканець Роб Портман, демократка Джин Шахін, республіканець Ліндсі Грем та інші.

У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії "Єдина Росія" заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є "нікчемні з юридичної точки зору і брехливі за своєю суттю заяви".

Раніше західні аналітики заявили, що прихильники президента Росії Володимира Путіна дедалі більше використовують «геноцидну риторику», коли обговорюють українців та методи війни в Україні.