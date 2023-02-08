Генсек НАТО закликав США бути готовими до довгої війни РФ в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрівся із міністром оборони США Остіном Ллойдом. “Нам потрібно бути готовими до довготривалої перспективи, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - сказав генсек під час прес-конференції за результатами зустрічі у Вашингтоні.

Столтенберґ також привітав дії адміністрації президента Байдена і особливо двопартійну підтримку, яку відчув особисто під час зустрічах у Конгресі США під час свого візиту сьогодні.

Генсек нагадав, що перемога Путіна могла б стати сигналом іншим авторитарним режимам, зокрема в Азії, що вони можуть досягти своїх цілей, застосовуючи військову силу: “Це зробило б світ небезпечнішим і вразливішим. Отже, в інтересах нашої національної безпеки, слід забезпечити, щоб Україна діяла як суверенна незалежна держава”.

Столтенберґ подякував Сполученим Штатам та особисто Ллойду Остіну “за непохитне лідерство у наданні підтримки Україні”. Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою і є критичною для самооборони України, наголосив генсек НАТО.

Очільник Пентагону повідомив, що у розмові зі Столтенбергом йшлося "про гостру загрозу з боку Росії". Йшлося і про “спільні виклики, включаючи безпекові занепокоєння щодо Китайської Народної Республіки”.

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