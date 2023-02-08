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Генсек НАТО закликав США бути готовими до довгої війни РФ в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрівся із міністром оборони США Остіном Ллойдом. “Нам потрібно бути готовими до довготривалої перспективи, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - сказав генсек під час прес-конференції за результатами зустрічі у Вашингтоні.
Столтенберґ також привітав дії адміністрації президента Байдена і особливо двопартійну підтримку, яку відчув особисто під час зустрічах у Конгресі США під час свого візиту сьогодні.
Генсек нагадав, що перемога Путіна могла б стати сигналом іншим авторитарним режимам, зокрема в Азії, що вони можуть досягти своїх цілей, застосовуючи військову силу: “Це зробило б світ небезпечнішим і вразливішим. Отже, в інтересах нашої національної безпеки, слід забезпечити, щоб Україна діяла як суверенна незалежна держава”.
Столтенберґ подякував Сполученим Штатам та особисто Ллойду Остіну “за непохитне лідерство у наданні підтримки Україні”. Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою і є критичною для самооборони України, наголосив генсек НАТО.
Очільник Пентагону повідомив, що у розмові зі Столтенбергом йшлося "про гостру загрозу з боку Росії". Йшлося і про “спільні виклики, включаючи безпекові занепокоєння щодо Китайської Народної Республіки”.
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“Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями і партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні”, - сказав Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що відбулась у середу у Вашингтоні.
За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер агресії Росії.
“Так само змінювалася і наша підтримка, ми завжди хотіли переконатися, що Україна має в своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент. Не менш важливим є вміння українців ефективно його використовувати. І це вимагає, в деяких випадках, серйозної підготовки. І, нарешті, все це потрібно об’єднати в єдину цілісну стратегію”, - сказав Блінкен.
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Ріші Сунак: «Ми будемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу». Відео
«Сьогодні розпочато навчання українських морських піхотинців передовим можливостям. Тож Палата громад може бути впевненою, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити остаточну військову перемогу на полі бою цього року», - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
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