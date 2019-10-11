Уряд України ризикує втратити двопартійну підтримку в Конгресі, — екс-посол США

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає: якщо українська влада здійснюватиме необережні кроки, вона може втратити підтримку однієї з партій у Конгресі США. Про це він розповів у коментарі Голосу Америки.

“Очевидно, ризик втратити підтримку існує. І саме тому уряд України має бути дуже обережним. На мій погляд, якби пан Зеленський прийняв прохання Трампа і розпочав розслідування щодо віце-президента Байдена, де немає жодних доказів чи причин для розслідування, це створило б проблему для демократів. Якщо він просто проігнорує прохання Трампа, це створить проблему щонайменше з Трампом. Тому йому потрібно знайти спосіб, щоб не розгнівати жодну сторону занадто сильно. Йому потрібно покладатися на сильну підтримку України як республіканців, так і від демократів у Конгресі”, — сказав Джон Гербст.

Водночас від додав, що заяви Зеленського про те, що Трамп не чинив на нього жодного тиску, можуть розізлити демократів, але не настільки, як фактичне розслідування щодо віце-президента Байдена.

Джон Гербст також висловив думку, що не варто довіряти словам позафракційного нардепа Андрія Деркача, який напередодні у Києві сказав, що у нього є свідчення того, що Україна втручалась в американські справи, а Джо Байден був безпосередньо пов’язаний з корупційними схемами в Україні.

“Якщо ці документи, наприклад, говорять про те, що генеральний прокурор Шокін був хорошим реформатором і переслідував компанію "Бурізма", в керівництві якої був Хантер Байден, тоді ми знаємо, що ці документи неправдиві. Тому що ми знаємо, що ця інформація неправдива. Пан Шокін не був реформатором, якраз навпаки. І пан Шокін зараз підтримує Дмитра Фірташа, який, можливо, є найбільш одіозним олігархом в Україні та людиною, яку звинуватили США. Тож Шокін дискредитований. Якщо ці документи показують ці речі, то це говорить про те, що вони просто несправжні”, — заявив Джон Гербст.

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