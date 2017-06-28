Справу України в Раді Безпеки просуває посол США в ООН

На слуханнях у Комітеті Палати представників із закордонних справ про взаємодію Сполучених Штатів з ООН свідчила посол Ніккі Гейлі



28 червня в Комітеті Палати представників із закордонних справ проходили слухання, присвячені просуванню інтересів США в ООН.



У ході слухань виступала голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі.



«Якщо мені дано привілей бути послом Сполучених Штатів (в ООН), то я ніколи не буду сидіти осторонь, якщо інтересами Америки - чи друзями Америки - нехтують в ООН», - ці слова Гейлі, висловлені п'ять місяців тому при затвердженні її кандидатури, цитуються в її письмовій заяві, поширеній напередодні слухань.



«П'ять місяців по тому я можу сказати, що не зберігала мовчання в питаннях, які є важливими для Сполучених Штатів. І я можу сказати: я виконала обіцянку», - підкреслює посол США в ООН.





«Наші друзі і суперники знають, що у Америки знову є голос в ООН. Міжнародне співтовариство ясно усвідомлює сьогодні, за що і проти чого виступають США», - зазначила Гейлі.

Серед досягнень посол США в ООН вказала на скликання екстреного засідання Ради Безпеки у зв'язку із застосуванням хімічної зброї в Сирії, дії з північнокорейської проблеми і на позицію Вашингтона в питанні ставлення ООН до Ізраїлю.

Щодо України, Ніккі Гейлі заявила, що США наполягають на виконанні Мінських угод.

«Ми продовжуємо просувати Мінські угоди. Лише минулого тижня ми відновили санкції за роль Росії у Криму. Ми їх не скасовуємо, ми і надалі зберігатимемо сильну позицію щодо цього. І це та позиція, яку я просуваю у Раді Безпеки ООН»

А коли конгресмен-демократ Брендан Бойл запитався в постійного представника, чи вона погоджується, що США не мають жодним чином послаблювати санкції, допоки Росія не буде виконувати свої зобов’язання за Мінськом, відповідь Ніккі Гейлі була недвозначною - «абсолютно!».

Дивіться також: Як змінюється позиція та роль Франції у Нормандському форматі