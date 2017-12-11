Лідер угруповання Гезболла закликає зосередити увагу на питанні палестинців

Лідер ліванського екстремістського угруповання Гезболла Саїд Гассан Насралла заявив у понеділок, що очолене ним угруповання та його союзники в регіоні відновлять своє «зацікавлення» палестинським питанням після перемог, за його словами, в інших регіонах.

Як повідомляє агентство Reuters, Насралла закликав союзників Гезболли опрацювати спільну стратегію «на місці» для протистояння з Ізраїлем. Підтримувана Іраном група боролася проти «Ісламської держави» в Сирії разом з регіональними союзниками, в результаті чого ісламісти зазнали поразки.

Насралла зробив таке звернення через відеозв’язок до учасників великого протесту в Бейруті з приводу рішення Сполучених Штатів визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди своє посольство.

Він повторив заклик, зроблений минулого тижня, в якому захочував до нового палестинського повстання проти Ізраїлю, і до арабських країн, щоб вони покинули мирний процес, характеризуючи переговори із Сполученими Штатами як даремні.

Дивіться також: У Лондоні відкрилась виставка «Вік терору: мистецтво після 11 вересня 2001 року»