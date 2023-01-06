США надсилають в Естонію HIMARS та піхоту для посилення обороноздатності НАТО

США доповнили санкційний перелік, додавши до нього преставників Ірану, відповідальних за виробництво дронів та балістичних ракет. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена від 6 січня. Перелік підсанкційних осіб опублікувало Міністерство фінансів США.

Зокрема, нові санкції запроважені щодо семи осіб. Шестеро із них - із керівного складу Iранської державної аерокосмічної компанії (Qods Aviation Industries) - іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотників, ще один - з Організації аерокосмічної промисловості Ірану (Iran’s Aerospace Industries Organization ), яка здійснює нагляд за іранськими програмами із виробництва балістичних ракет.

У заяві Блінкена йдеться, що нові санкції доповнюють запроваджені у вересні та листопаді обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА серій Shahed та Mohajer, які "Москва продовжує використовувати у своїх жорстоких атаках на Україну, включаючи її критичну інфраструктуру".

У заяві також наголошується, що військова підтримка іранським режимом Росії не тільки розпалює конфлікт в Україні, але також призвела до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231, надавши військові безпілотники без попереднього, окремого схвалення Радбезу.

"Зараз Іран став головним військовим союзником Росії. Іран має припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати та затримати ці поставки, та запровадити санкції на суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності," - наголошує Блінкен.

У Міністерстві фінансів США наголосили, що продовжать позбавляти Путіна зброї, яку він використовує для війни в Україні. «Залежність Кремля від постачальників останньої ланки, таких як Іран, свідчить про його відчай перед лицем хороброго українського опору та успіху нашої глобальної коаліції у зриві ланцюгів поставок російського озброєння, і позбавлення їх матеріалів, необхідних для заміни озброєння, втраченого на полі бою. Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БПЛА та балістичних ракет, і рішуче підтримуватимуть народ України», - заявила Міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.

Напередодні, 5 січня, координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі наголошував, що співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, зокрема, для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".

Про те, що Іран не поважає міжнародних санкцій, 24 грудня заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї. «Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у Твітері.

Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня.

Звертаючись до Конгресу США 21 грудня президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану. Він заявив, що Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.

«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».

Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.