Гілларі Клінтон підтримала кандидатуру Джо Байдена у президенти США

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон підтримала кандидатуру колишнього віцепрезидента Джо Байдена на участь у виборах президента у листопаді 2020.

Клінтон з'явилась як "спеціальна гостя" у віртуальному заході, присвяченому становищу жінок в умовах пандемії, за участі Байдена.

Раніше колишня посадовиця натякнула на підтримку Байдена у Twitter.

Найімовірніше, саме Байден представлятиме Демократичну партію після того як його опонент Берні Сандерс припинив участь у перегонах на номінацію. Кандидатуру Байдена вже підтримали експрезидент Барак Обама, спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, сенатор Берні Сандерс та сенаторка Елізабет Воррен, яка також змагалась за право взяти участь у виборах президента США.

Під час передвиборчої кампанії 2016 року тоді ще віцепрезидент Байден підтримав Клінтон як демократичну кандидатку у президенти й виступав із нею на її виборчих мітингах.

Республіканці: "Трамп переміг її один раз і переможе кандидата, якого вона підтримала"

Республіканці вже встигли відповісти на новину. Менеджер кампанії президента Трампа із переобрання на другий термін Бред Парскаль заявив: "Трамп переміг її один раз і переможе кандидата, якого вона підтримала".

У 2016 році Дональд Трамп виграв вибори завдяки американській виборчій системі делегатів (304 голоси делегатів проти 227), але програв Клінтон за кількістю прямих голосів американців - 62,98 мільйони голосів у республіканця проти 65,85 мільйонів голосів у демократки.

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