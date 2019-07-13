"18 місяців на порятунок світу". У Британії та США закликають до дій, щоб зупинити глобальне потепління

Наступні 18 місяців стануть ключовими для подолання глобального потепління, щоб визначити шлях поновлення природного балансу для виживання людської раси. Про це у виступі перед лідерами країн Британської співдружності заявив принц Уельський Чарльз, який на тепер очолює керівний уряд співдружності.

"Пані та панове, я глибоко переконаний, що у наступні 18 місяців з'ясується чи можемо ми стримати зміну клімату на придатному для виживання рівні і поновити природну рівновагу необхідну для нашого виживання", - заявив принц Чарльз на прийнятті у Лондоні.

У США цього тижня законодавці Республіканської партії США створили Групу Рузвельта з підтримки збереження природи, метою якої є "підтримувати конструктивні зусилля зі збереження природи і вирішення проблем довкілля".

Однопартійці президента США Дональда Трампа, які заснували групу, закликали лідера США переглянути своє скептичне ставлення до проблеми зміни клімату.

"Я хочу закликати президента розглянути наукові свідчення, визнати реальність зміни клімату", - заявив соратник Трампа сенатор Ліндсі Грем. Грем також розкритикував пропозиції з подолання зміни клімату, висунуті демократами у так званій Новій зеленій угоді назвавши угоду "руйнівною для економіки".

Президент США Дональд Трамп раніше заперечував наявність проблеми зі зміною клімату і припинив участь США у Паризькій угоді, що передбачає зниження парникових викидів у світі.

Цього ж тижня Демократи в Конгресі заликали уряд оголосити "надзвичайний стан з огляду на питання клімату".

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