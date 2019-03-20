Голлівудський сюжет: "Дісней" та "Фокс" уклали угоду на 71 мільярд доларів

"Сімпсони" та "Зоряні війни" – ці франшизи тепер об'єднають у новій угоді, згідно до якої компанія "Дісней" придбала активи "Фокс" в сфері розваг на 71 мільярд доларів.

Крім знімальних павільйонів, "Дісней" отримає права на "Аватар", "Люди X", мережу National Geographic та інші активи.

Зображення популярних персонажів мережі "Фокс", таких, як "Сімпсони", "Аватар" та "Дедпул" з'явились на сайті "Дісней" одразу після опівночі в день завершення підписання Угоди.

Голлівудський актор Раян Рейнольдс розмістив у Твіттері картинку з зображенням його персонажу з фільму "Дедпул" в шкільному автобусі з символікою "Дісней". "Відчувається, як перший день Пулу", - написав він.

Після набуття цих активів, компанія "Дісней" планує запустити нову послугу відео трансляцій, сподіваючись створити конкуренцію мережі "Нетфлікс", яка набула великої популярності у США.

В ЗМІ розмірковують про майбутнє Голлівуду, де місце "Фокс", як однієї з найбільших шести кіностудій, тепер залишиться порожнім, а також про долю співробітників кампанії, адже вже повідомлялось про можливе скорочення до 4 тисяч співробітників студії.

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