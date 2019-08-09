Сім'ї голландських пілотів НАТО залякували особи "з російським акцентом"

Члени сімей голландських пілотів, які в 2017 році в складі сил НАТО проводили патрулювання в небі над країнами Балтії, отримували дзвінки з погрозами, пише NL Times з посиланням на видання Telegraaf.

Дружинам та співмешканкам пілотів літаків F-16 неодноразово телефонували особи "з російським акцентом", які, серед іншого, пропонували щоб їх чоловіки покинули регіон і цікавились, як дружини ставляться до служби їх чоловіків у Балтії. Такі дзвінки часто надходили жінкам, після того, як їх чоловіки-пілоти, які виконували завдання в регіоні, дзвонили їм з особистих телефонів, повідомляє видання.

Служба військової розвідки країни підтвердила, що їм відомо про такі випадки.

Нідерланди активно долучаються до патрулювання НАТО неба над країнами Балтії а також підтримують контингент у 270 військових на території Литви. Це сигнал Росії, що НАТО не сприйме напад на країни Балтії, йдеться в статті.

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