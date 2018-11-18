«Голод до правди». У Філадельфії відбувся показ документального фільму про Голодомор

У суботу у Філадельфії відбувся показ документального фільму «Голод до правди», знятого Андрієм Ткачем, франко-американським режисером українського походження, переможцем багатьох міжнародних нагород, в тому числі «Еммі».

У фільмі розповідається про історію канадської журналістки Реї Клейман, яка, подорожуючи Україною восени 1932 року, правдиво описала Голодомор, за що її вигнали з Радянського Союзу і назвали «буржуазною порушницею спокою». Унікальність фільму у тому, що, він поєднує в собі минуле та сучасне. Автор проводить паралелі між методами сталінського режиму проти українців та методами президента Путіна, який розв’язав війну на сході України. Стрічка була знята на замовлення Канадсько-української фундації у співпраці з об’єднанням «Вавилон -13». Раніше вона була показана в Україні, Канаді та на західному узбережжі Америки. Чимало глядачів у Філадельфії про голодомор почули вперше.

«Найбільше мене розчулила на викликала сльози на моїх очах головна тема фільму – Голодомор, голод, який був створений в Україні. Як також і активна позиція Реї Клаймен, яка намагалась розповісти про цю трагедію, її мужність та хоробрість. Ця історія повинна бути включена в американські посібники з історії, ця історія повинна прозвучати у всіх американських класних кімнатах», - каже глядачка Тейлор Коб

«Фільм чудовий. Для мене, вихідця з родини російських євреїв, ці жахіття торкаються багатьох людей. Вони зачіпають українців нарівні з багатьма іншими народностями. І це повинно бути частиною широкої дискусії, інакше історія буде повторюватись. Ми всі повинні знати про ці випадки геноциду. Мої діти та онуки знають про Голокост, але вони повинні знати і про інші випадки геноциду, тому що це зачіпає все людство і якщо ми не дамо цьому рішучу відсіч, ми знову переживатиме цю історію», - каже Сол Аксельрод.

«Мені дуже сподобався фільм, тому що єднає минуле з теперішнім і то є дуже страшно. В наших родинах завжди були історії про Голодомор, але ніколи в школі не вчили, ані в українській, ані в американській, так що це дуже важливо, щоб ми могли підтримувати розташування цієї інформації», - говорить Ліда мельник.