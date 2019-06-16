Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду - SIPRI

Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду.

Такі дані оприлюднив Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Головні причини таких показників – конфлікти і зміни клімату.

Дослідники кажуть: для людей, які опинилися у зоні конфлікту, їжа часто стає недоступною.

Погіршують ситуацію і зміни клімату, особливо у бідних країнах. Екстремальні повені чи засухи призводять до знищення зернових культур, а для багатьох родин – це основна їжа.

Згідно з даними ООН, найгіршу продовольчу кризу торік зафіксували у Ємені. Не набагато краща ситуація у Демократичній республіці Конго, Афганістані, Ефіопії, Сирії та низці інших країн.

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