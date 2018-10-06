"Голос Америки" звільнив, або відсторонив від роботи, 15 осіб через "неправомірні виплати"

«Голос Америки» заявив, що було звільнено та подано на звільнення більше половини співробітників мовної Служби хауса - мови, яка є поширеною у західній Африці. Таке рішення було прийнято після того, як розслідування виявило, що ці особи отримували невідповіні виплати від іноземного посадовця у західній Африці.

Аманда Беннетт, директор "Голосу Америки" - новинної організації, що отримує фінансування з федерального бюджету США поінформувала про це рішення всіх співробітників у електронному листі. «Мені важко на серці, але я мушу повідомити вам, що ми звільнили, або (згідно до відповідних федеральних законів та нормативних актів) подали на звільнення 15 співробітників Мовної служби хауса», - написала вона.

Беннет заявила, що таке рішення було прийнято після розслідування проведеного окремо співробітниками «Голосу Америки» а також Службою генерального інспектора, яка опікується внутрішнім аудитом урядових установ, за «звинуваченнями у невідповідній поведінці співробітників служби, включно з отриманням невідповідних виплат від посадовців у регіоні мовлення служби».

Аудиторія Служби сягає біля 20 мільйонів людей на тиждень. Мовлення провадиться в основному у Нігерії, але також Нігері, Гані, Чаді та Камеруні.

Решта співробітників Служби хауса повідомили, що 15 осіб, включно з головою служби (якого не підозрюють в особистому отриманні виплат) зустріли перед дверима «Голосу Америки» зранку в четвер. У них забрали перепустки до будівлі і їм надали листи про рішення.

Представники Африканського підрозділу «Голосу Америки» наголосили, що слідство не отримало доказів, що можливі виплати вплинули на мовлення. Однак, Беннетт заявила в електронному листі, що «окреме слідство було розпочато, щоб визначити, чи був невідповідний вплив на програми «Голосу Америки». Якщо такий вплив буде виявлено, ми врегулюємо це питання швидко і прозоро».

Високопосадовець «Голосу Америки» відзначив, що можливі виплати було виявлено протягом слідства, яке тривало місяцями. Посадовець не прокоментував про які суми виплат йдеться. Однак, в Нігерії звичною практикою для високих посадовців є роздавати «коричневі конверти» з грошима під час прес-конференцій. Про цю практику заявляв Британський корпус мовлення та інші.

Директор Африканського підрозділу Негуссі Менгеша заявив, що співробітники «Голосу Америки» «чітко розуміють, що це - порушення».

Посадовець Нігерійського посольства в Вашингтоні відмовився від коментарів стосовно звільнень та усунень від роботи, заявивши, що це внутрішня справа «Голосу Америки».

В своєму листі Беннетт заявила, що вона діє з метою захистити доброчесність та репутацію «Голосу Америки», федеральної установи США, яка надає новини по радіо, телебаченню, через Інтернет та соцмедіа на більш ніж 40 мовах для більш ніж 230 мільйонів людей щотижня.

Кожна особа в цій будівлі знає федеральні закони і стандарти етичної журналістики. Люди побачили, що ми сприймаємо такі речі дуже і дежу серйозно. Кожен бачить, що він нього очікують

«Якщо буде виявлено будь-які інші випадки невідповідних виплат, в будь-якій службі «Голосу Америки» ми проведемо ретельне слідство і швидко врегулюємо це питання також», - написала вона.

Відповідаючи на питання про те, як вона забезпечить, що нічого подібного не станеться знову, вона заявила: «Кожна особа в цій будівлі знає федеральні закони і стандарти етичної журналістики. Люди побачили, що ми сприймаємо такі речі дуже і дежу серйозно. Кожен бачить, що він нього очікують».

В своєму електронному листі до співробітників Беннетт високо оцінила «керівництво Африканського підрозділу, яке одразу і повною мірою підтримало слідство і повністю співпрацювало з проведення цих болючих заходів. Як і всі ми, вони віддані найкращим стандартам етики і не будуть терпіти порушень».

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