Життя імітує мистецтво – Західні ЗМІ реагують на дані екзит-полів в Україні

"Українці прокинулись у День дурнів у реальності, коли комік може стати головнокомандувачем", - пише The Washington Post в статті від 1 квітня, присвяченій українським виборам.

"У ситуації, коли життя копіює мистецтво – а в цьому випадку Netflix – єдина заявка Зеленського на досвід президентської роботи – це те, що він грає роль головнокомандувача у популярному телесеріалі "Слуга народу", - додає видання.

"Це не жарт. Телевізійний комік виграє перший раунд українських виборів". Під таким заголовком вийшла стаття The New York Times 1 квітня.

"Вражаючим результатом" назвало видання те, що за даними екзит-полів, Зеленський отримав біля 30% голосів у "виборах, які допоможуть визначити майбутнє країни, яка стала європейською передовою у новій ері протистояння Росії та Заходу. Виснажлива війна, яку породило це протистояння, залишила 13 000 загиблих і змусила мільйони полишити свої домівки з 2014 року".

На відміну від Потьомкінських виборів у Росії та Білорусі, змагання в Україні поставило перед виборцями справжній вибір з невідомим заздалегідь результатом

Найбільшим досягненням цих виборів, припускає видання, є той факт, що Україна працює як справжня демократична держава.

"На відміну від Потьомкінських виборів у Росії та Білорусі, змагання в Україні поставило перед виборцями справжній вибір з невідомим заздалегідь результатом", - зазначає видання.

"Президент України змагається проти – Володимира Путіна". Під таким заголовком вийшла колонка Нейтана Годжа на CNN 31 березня.

"Лідери президентських перегонів в Україні були: шоколадний магнат, олігарх від енергетики, яка перетворилась на популістку, та телевізійний комік. Це може звучати, як заголовок пародії, однак, голосування в неділю були серйозною справою для країни, що знаходиться у війні", - пише аналітик.

Хоча дехто скаже, що йому не вистачає глибини, Зеленський обрав деяких технократів-реформаторів у свою команду радників

Годж цитує слова Порошенка про те, що основним його суперником на виборах є Путін. Він нагадує, що Порошенко проводив компанію на платформі патріотизму та національної безпеки. Водночас, Зеленський - новачок у політиці і ще не вдається до нюансів стратегії.

В ще одній колонці для CNN від 1 квітня, Годж додає, що хоча Зеленський і не має політичного досвіду, він побудував "бізнес імперію в основному у сфері розваг, яка, за оцінками, коштує десятки мільйонів".

"Хоча дехто скаже, що йому не вистачає глибини, Зеленський обрав деяких технократів-реформаторів у свою команду радників", - йдеться в колонці.

Серед таких технократів в команді Зеленського Годж називає колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка, колишнього міністра економіки Айвараса Абромавічуса, парламентаря та активіста Сергія Лещенка та співвласника успішної компанії "Нова Пошта" В'ячеслава Клімова.

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