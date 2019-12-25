Влада Гонконга звинуватила протестувальників у "псуванні Різдва"

Антиурядові протести в Гонконзі не припиняються й на Різдво. В середу демонстранти пройшлись торговими центрами міста, прикрашеними до свят. Дехто з них, попри вже традиційний чорний одяг та маски, був одягнутий в костюми Санта Клауса, а кафе в одному з туристичних районів міста влаштувало святкову різдвяну вечерю для демонстрантів.

В деяких торгових центрах трапилися сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Втім, минулось без масових зіткнень.

“Конфронтація очікувана - нема різниці, що це Різдво, - сказав у коментарі Reuters один із демонстрантів, - Я розчарований, що уряд досі не відповідає на жодну з наших вимог. Ми продовжимо виходити, навіть якщо маємо небагато надії”.

Водночас голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам засудила дії протестувальників, звинувативши їх у тому, що вони зіпсували свято.

“Багато членів громади і туристів, що приїхали до Гонконгу, були природно розчаровані, що їхнє святкування напередодні Різдва було зруйноване групою безвідповідальних та егоїстичних бунтівників. Такі незаконні дії не лише пригнітили святковий настрій, але й негативно вплинули на місцевий бізнес. Уряд постарається зробити все можливе, щоб підтримувати закон і правопорядок, і відновити мир у Гонконзі”, - написала жінка на своїй сторінці у Facebook.

Протести у Гонконзі тривають ще з весни 2019. Вони почались на знак незгоди із законом, який дозволяє екстрадицію з Гонконгу в материковий Китай, і загалом набули антикитайського характеру. Згодом скандальний закон тимчасово відкликали, однак протестувальники вимагають його скасування в принципі.

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