У Гонконзі тривають протести: десятки тисяч людей вийшли на вулиці

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу у неділю із закликами до відставки голови адміністрації Керрі Лам.

Напередодні, на тлі масових демонстрацій, Лам заявила про призупинення розгляду закону про екстрадицію до Китаю.

Масштабні протести проти законопроекту, який дозволяє екстрадицію до Китаю осіб, яким загрожує судове переслідування, тривають у Гонкогзі з 9 червня.

У середу під час протесту у Гонкогзі силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Понад 70 людей постраждали.

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