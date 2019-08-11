Гонконг: поліція застосувала сльозогінний газ на антиурядовому мітингу

Тисячі активістів перекрили рух в центральній частині Гонконга, де розташовані урядові структури, порушивши заборону поліції на марші.

Поліція застосувала сльозогінний газ. Марші протесту тривають тут десяті вихідні поспіль.

Активісти протистоять зростанню впливу Пекіну. Гонконгці вимагають незалежного правління і гарантії демократичних прав територій, які вони мали за протекторату Британії. Вони вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників на вимогу центральних правоохоронних органів Китаю.

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