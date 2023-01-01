Хорватія увійшла в новий рік як повністю інтегрований член ЄС

ЗАГРЕБ, Хорватія (AP) — Опівночі в суботу Хорватія перейшла на спільну європейську валюту, євро, і закрила десятки прикордонних контрольно-пропускних пунктів, приєднавшись до найбільшої у світі безпаспортної зони подорожей.

Для невеликої балканської країни з населенням 4 мільйони людей, де жорстока війна зруйнувала майже чверть економіки три десятиліття тому, ця подія стала новим початком.

Приєднання до європейської Шенгенської зони означає, що тепер хорвати будуть серед майже 420 мільйонів людей, які можуть вільно подорожувати 27 країнами-членами без паспортів для роботи чи відпочинку.

Запровадження євро також забезпечить Хорватії переваги, що випливають із поглиблення фінансових зв’язків з 19 іншими користувачами валюти та з Європейським центральним банком. Це також спростить подорожі та ведення бізнесу, бо не буде потреби обмінювати валюту хорватам, які виїжджають за кордон, і десяткам тисяч іноземців, які щороку відвідують країну з метою роботи чи туризмо приголомшливим узбережжям Адріатичного моря.

Коли колядники в Хорватії вийшли на вулиці, щоб зустріти Новий рік, міністр внутрішніх справ країни Давор Божінович перебував на пункті пропуску Брегана на кордоні зі Словенією, щоб побажати успіху і востаннє перевірити паспорти подорожуючим через кордон.

З 2007 року Словенія є частиною Шенгенської зони, і їй доручено охороняти її зовнішній кордон.

Тепер це завдання візьме на себе Хорватія, яка продовжуватиме застосовувати суворий прикордонний контроль на своїх східних кордонах із сусідами, що не входять до ЄС: Боснією, Сербією та Чорногорією.

«Ми відкрили двері в Європу без кордонів. Цене лише скасування прикордонного контролю, це остаточне підтвердження нашої європейської ідентичності», — сказав Бозінович після того, як разом із своїм словенським колегою Санджою Аяновичем-Говніком спостерігав за тим, як в останнє раз піднімали пандуси на прикордонному переході Брегана.

Стіпіца Мандіч, 72-річний професійний водій, сказав, що свобода пересування без тривалого очікування на перетині кордону була його особистою мрією та причиною, чому він залишив новорічну вечірку вдома та поїхав за кермом 20 кілометрів (12,4 миль) до Брегани, щоб побачити, як це здійсниться.

«Я провів роки свого життя, чекаючи на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, тому я прийшов сюди сьогодні ввечері, щоб стати свідком цього моменту, моменту, після якого я більше не буду чекати», — сказав він.

Приблизно в той самий час, незабаром після півночі, міністр фінансів Хорватії та голова центрального банку підійшли до банкомату в столиці Загребі, щоб зняти банкноти євро та символічно віднести стару національну валюту Хорватії, куну, в історію.

Хорватія приєдналася до ЄС у 2013 році, але щоб перейти на євро, країна мала виконати ряд суворих економічних умов, зокрема мати стабільний обмінний курс, контрольовану інфляцію та обґрунтовані державні витрати.

Хорватська куна та євро використовуватимуться паралельно для розрахунків готівкою ще 14 днів, але під час закупів у січні, люди отримуватимуть лише євро на здачу.

Багато хорватів описали події напередодні Нового року як доказ того, що їхня країна пройшла важкий шлях до європейського мейнстріму через 31 рік після війни за незалежність від Югославії, де домінували серби, під час якої було вбито 20 000 людей і сотні тисяч переміщено.

«Ми мріяли про це, і я щасливий, що ми дожили до того, як це сталося, — сказав Златко Леко, житель портового міста Спліт на півдні країни. – Я сподіваюся, що це означає, що ми нарешті стали частиною Європи».

Еленмарі Плетікос-Солон у Загребі погодилася: «Ми вже були частиною Європи, але демонтаж кордонів і перехід на євро остаточно підтвердив, що ми повністю інтегровані» з Європейським Союзом.

"Я справді щаслива. Це полегшить багато речей у нашому житті", - додала вона.