"Готель Трампа" в Баку загорівся

Хмарочос, який мав увійти до мережі міжнародних готелів Трампа в столиці Азербайджану в Баку, загорівся.

Вогонь почався на середніх поверхах 33-поверхової будівлі, повідомляє The Independent.

Етібар Мірзоєв, заступник міністра Азербайджану з надзвичайих ситуацій запевнив, що постраждалих немає і установи парцюють, щоб з’ясувати причини загоряння.

Знадобилось більше трьох годин, щоб загасити пожежу. Він пояснив затримку тим, що багато вулиць Баку було перекрито через проведення змагань Grand Prix.

Раніше цього місяця в апартаментах Trump Tower в Нью-Йорку сталась пожежа, в якій постраждало шість пожежників.

Будівництво готелю в Баку почалось десять років тому, однак готель так і не було відкрито. Спочатку будівниутво вели місцеві компанії, а потім в 2012 році проект отримала фірма теперішнього президента США, повідоляє видання.

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