У Білому домі вже готуються до Різдва

У Білому домі вже готуються до свят. В понеділок туди привезли різдвяну ялинку.

Ялинку заввишки більше п'яти метрів привезли з містечка Пітмен американського штату Пенсильванія. Власник місцевої ферми виборов честь поставити до Білого дому різдвяну дерево на щорічних змаганнях, що проводить Національна асоціація з питань різдвяної ялинки.

"Я надзвичайно втішений, що саме я доставлятиму дерево до Білого дому, - заявив напередодні Снайдер, який вирощує різдвяні ялинки більше 30 років. – Це оселя президента. Для мене велика честь, щоб ця ялинка була представлена, пише "Голос Америки".

16-річне дерево доставили до Білого дому на возі запряженому кіньми. Її зустріла перша леді США Меланія Трамп. Ялинку буде виставлено в блакитній залі Білого дому.

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