Солідарність з протестувальниками у Москві висловив лідер більшості у Палаті представників Конгресу США

Лідер демократичної більшості у Палаті представників Конгресу США Стені Хоєр висловив солідарність з протестуючими в Москві, які захищають свої виборчі права.
США уважно стежать за розвитком подій
Відповідну заяву політик опублікував у Фейсбуці. Конгресмен підтримав прагнення учасників протестів «відновити демократію через вільні і чесні вибори» у Росії.
Як вважає Хойер, «переслідування путінським режимом свободи слова та опозиційних кандидатів має стривожити світ».
«США уважно стежать за розвитком подій», - також відзначив американський законодавець.
«Я закликаю російську владу звільнити політв'язнів, припинити арештовувати мирних демонстрантів і дозволити кандидатам від опозиції балотуватися на виборах. Конгрес США виступає на стороні тих, хто в Росії прагне демократії, і підтримує уряд, вільний від нестримної корупції », - йдеться в заяві.
Раніше Хоєр заявляв, що Путін, як видається, здатен примушувати адміністрацію Трампа виконувати свої вказівки.
Причиною протестів послужила відмова в реєстрації на вибори у Мосміськдуму багатьом опозиційним кандидатам, серед яких - Любов Соболь, Дмитро Гудков, Ілля Яшин.
Остання акція протесту відбулася 10 серпня. За свідченням її організаторів, на акцію прийшли 50 тисяч громадян.
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