Солідарність з протестувальниками у Москві висловив лідер більшості у Палаті представників Конгресу США

Лідер демократичної більшості у Палаті представників Конгресу США Стені Хоєр висловив солідарність з протестуючими в Москві, які захищають свої виборчі права.

США уважно стежать за розвитком подій

Відповідну заяву політик опублікував у Фейсбуці. Конгресмен підтримав прагнення учасників протестів «відновити демократію через вільні і чесні вибори» у Росії.

Як вважає Хойер, «переслідування путінським режимом свободи слова та опозиційних кандидатів має стривожити світ».

«США уважно стежать за розвитком подій», - також відзначив американський законодавець.

«Я закликаю російську владу звільнити політв'язнів, припинити арештовувати мирних демонстрантів і дозволити кандидатам від опозиції балотуватися на виборах. Конгрес США виступає на стороні тих, хто в Росії прагне демократії, і підтримує уряд, вільний від нестримної корупції », - йдеться в заяві.

Раніше Хоєр заявляв, що Путін, як видається, здатен примушувати адміністрацію Трампа виконувати свої вказівки.

Причиною протестів послужила відмова в реєстрації на вибори у Мосміськдуму багатьом опозиційним кандидатам, серед яких - Любов Соболь, Дмитро Гудков, Ілля Яшин.

Остання акція протесту відбулася 10 серпня. За свідченням її організаторів, на акцію прийшли 50 тисяч громадян.

Дивіться також: Михайло Боцюрків: Активісти у Гонконгу надихаються українським досвідом