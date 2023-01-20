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США готуються передати Україні гроші російських олігархів, конфісковані за кордоном – американський прокурор
Американський прокурор, який очолює спеціальну групу, що розслідує закордонні операції найбагатших російських олігархів, заявив, що незабаром Україна може отримати майже мільярд доларів з їхніх активів.
Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав у четвер, що його спеціальна оперативна група, яка протягом останніх 10 місяців займалася боротьбою з найбагатшими російськими олігархами, зібрала майже на мільярд доларів активів «набутих кримінальним шляхом», і має на меті передати ці гроші на допомогу Україні.
«Ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавня зміна", – сказав Адамс.
Він зазначив, що передача коштів з Мін'юсту до Держдепу США для допомоги Україні "відбудеться в найближчі тижні та місяці, коли будуть отримані перші остаточні рішення про конфіскацію певних активів".
За словами Адамса, «зрозуміло, ці суми мізерні в порівнянні зі збитками від катастрофи, завданої Росією» Україні та українцям, але «це є внесок і це важливо».
Адамс сказав, що передача цих коштів Україні стала можливою на підставі на нового закону, ухваленого Конгресом наприкінці року та підписаного президентом. Закон про консолідовані асигнування 2023 року (Consolidated Appropriations Act of 2023) надає повноваження Міністерству юстиції спрямовувати конфісковані кошти до Державного департаменту для надання допомоги Україні.
Адамс розповів, що його група, яку прокуратура США уповноважила в березні 2022 року займатися розслідуванням російських олігархів, з небувалою швидкістю провела конфіскацію активів російських олігархів, вартістю від кількох сотень мільйонів до мільярда.
«У ці активи входили яхти, літаки, грошові рахунки, пакети цінних паперів, нерухомість, набуті незаконними шляхами. Як правило, ці активи пов’язані з відмиванням грошей, або це – доходи, отримані шляхом ухиляння від санкцій, або ухилення від експортних обмежень. Основною метою цих конфіскацій була швидка демонстрація потужності, масштабу та відданості Сполучених Штатів створенню економічної блокади людей, які надають Кремлю матеріальну підтримку», – сказав Ендрю Адамс, виступаючи на події, організованій Гудзонівським Інститутом у Вашингтоні.
За його словами, вжиття негайних заходів було спробою підштовхнути американських прокурорів та правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.
«Ці негайні дії були задумані як певний однозначний сигнал для приватного сектору, що обсяг і швидкість цих розслідувань вимагатимуть швидкої реакції та безпрецедентного рівня виконання рішень», – сказав прокурор.
Адамс навів приклад швидкої взаємодії американських інституцій у випадку арешту активів, «пов’язаних з кремлівським пропагандистом Костянтином Малофєєвим» та його мережею, вибудованою для ухилення від санкцій.
«Як стверджується в обвинувальному акті, він допомагав російському режиму шляхом надання коштів і пропаганди з моменту першого вторгнення до Криму в 2014 році», – зазначив Адамс і додав, що справа стосувалася подій до створення його комісії.
Адамс наголосив, що російське вторгнення кардинально змінило швидкість та рівень міжнародної співпраці у розслідуваннях дій російських олігархів.
«Раніше здатність Сполучених Штатів діяти в рамках цих розслідувань і діяти за потенційними звинуваченнями були обмежені. Але незаконне, насильницьке порушення Росією міжнародного права створило умови для різких змін у цьому глобальному контексті, і через кілька днів після оголошення спеціальної групи оперативна група заарештувала банківські рахунки Малофєєва у Сполучених Штатах, та домоглася арешту посередника Малофєєва у Сполученому Королівстві, і це був приклад негайної публічної демонстрації кардинальних змін у глобальній співпраці», – сказав Адамс.
Ще один приклад, який навів Адамс у своєму виступі – арешт і вилучення 100-метової яхти Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову. За словами Адамса, для її арешту була потрібна міжнародна співпраця, яка тривала рекордний час – яхту, яка «тікала від міжнародного переслідування з Атлантики через Панамський канал» було заарештовано «протягом тижнів, а не років».
За словами Адамса, його оперативна група також зупинила переміщення військових технологій і матеріалів до Росії, що може мати вплив на можливість Росії воювати в Україні.
Американський прокурор наголосив, що робота його групи розрахована на довгострокову перспективу і включатиме глобальну співпрацю, щоб у світі не залишилося «безпечних гаваней для грошей нелегального походження».
США вперше наклали санкції на російських олігархів та інших осіб, близьких до президента Росії Володимира Путіна, у 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Нові санкції були накладенні у 2018 році.
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- Голос Америки
Новий пакет військової підтримки допоможе Україні звільнити більше територій - генерал Марк Міллі
З новим пакетом військової допомоги Україна зможе звільнити більше окупованих територій, але навряд чи до кінця року вдасться виштовхнути росіян з кожного сантиметра української землі. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині 20 січня.
“З військової точки зору, це дуже важка боротьба, – сказав генерал. – Тривають дуже складні бої”. За його словами, значною мірою бої ускладнюються тим, що територіально поле бою дуже розтягнуте.
Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху.Міністр оборони США Ллойд Остін
«З військової точки зору, я вважаю, цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України”, - заявив генерал Міллі. При цьому він додав: “дуже ймовірно”, що з новими збройними можливостями Україна зможе звільнити більше територій.
Оцінюючи втрати серед російських військових, Міллі сказав, що це “значно більше, ніж 100 тисяч людей”.
Марк Міллі: “Вони дуже постраждали... це дуже-дуже кровопролитна війна».
“Путін може і повинен закінчити цю війну вже зараз. Це від нього залежить”, - вважає Міллі. Генерал переконаний, що врешті-решт колись ця війна має закінчитись “десь за столом переговорів”.
"Врешті-решт президент Путін, Росія усвідомить, наскільки вони стратегічно прорахувались”, - сказав Міллі.
Міністр оборони США Ллойд Остін назвав нинішній період “вирішальним моментом для України, щоб себе захистити”.
“Я впевнений, що міжнародні партнери України з усього світу готові скористатись цим моментом”, - сказав глава Пентагону.
За його словами, сьогоднішнє засідання у форматі “Рамштайн” було зосереджене на потребах України з протиповітряної оборони, броньованого транспорту, а також на зусиллях із тренування українських військових.
Ллойд Остін розповів, що надання різних видів озброєнь Україні передбачає, крім самої зброї, ще й тренування, обслуговування та утримання цього озброєння. За словами Остіна, на військових тренуваннях українців не лише вчать, як користуватись озброєнням, але й як маневрувати, уникати перепон і подібні речі.
Він наголосив, що системи ППО Україна отримає від США, Німеччини та Нідерландів. Коментуючи новий масштабний пакет військової допомоги Україні від різних країн-учасниць “Рамштайну”, Остін зазначив: “Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху”. Міжнародні партнери докладуть всіх зусиль, каже він, щоб застосування цього озброєння було результативним.
“В час, коли російська жорстокість посилюється, рішучість цієї Контактної групи зростає”, - наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
Генерал Міллі зауважив, що за весь час своєї кар'єри не бачив такої єдності НАТО як тепер: “За всі 43 роки моєї служби в війську, це найбільш об'єднане НАТО, яке я бачив”, - сказав генерал Марк Міллі.
Міністр оборони США висловив переконання, що міжнародні партнери готові підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
“Це не лише про українську безпеку, а й про європейську та глобальну безпеку. Це про те, який світ ми хочемо, що успадкували наші діти і онуки. Про світ, де закони мають значення, права мають значення, де люди можуть обирати власний шлях”, - сказав глава оборонного відомства США Ллойд Остін.
- Голос Америки
США вносять "Групу Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі оголосив, що США включають російську "Групу Вагнера" до переліку міжнародних злочинних організацій. Відповідне рішення опублікує Міністерство фінансів США, сказав посадовець під час брифінгу для преси в п'ятницю.
"Ці дії вказують на трансконтинентальну загрозу, яку становить "Вагнер", включаючи через низку тяжкої злочинної діяльності", - додав він.
Раніше цього місяця в Державному департаменті США заявляли, що шукають механізми того, як додатково притягнути до відповідальності російську військову "Групу Вагнера".
Високопоставлені представники США заявили про стурбованість діяльністю російської «Групи Вагнера», яка бере участь у боях на Донбасі, набирає нових бійців з числа російських ув’язнених та найманців в інших країнах, та яку звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та порушеннях прав людини в країнах Африки.
13 січня речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував те, чому «Групу Вагнера» не внесено до списку закордонних терористичних організацій. Прайс сказав, що «Групу Вагнера» та її керівника вже внесено до низки санкційних списків.
«Групу Вагнера», її лідера, пана Пригожина, внесли до санкційних списків у відповідності до низки повноважень [уряду США]. Справа полягає в тому, що ми шукаємо всі відповідні та доречні повноваження, щоб притягнути до відповідальності тих суб’єктів та організації, які несуть відповідальність за цю жорстоку війну проти українського народу. Якщо є додаткові повноваження, в рамках яких було б допустимо, доцільно та ефективно застосувати санкції проти «Групи Вагнера» чи Пригожина, ми оцінимо це та застосуємо їх, як зможемо», – сказав Нед Прайс.
- Голос Америки
Немає зв'язку між наданням Україні танків зі США та Німеччини - глава Пентагону
Глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччині заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків. На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів:
“Немає зв'язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.
На питання, чи Німеччина робить достатньо в допомозі Україні, Ллойд Остін відповів: “Так, але ми всі можемо робити більше”.
Навіть без німецьких танків, але з оголошеним нині пакетом об'єднаної допомоги, Україна має шанси досягти успіху на полі бою, вважає міністр оборони США. За його словами, американські бойові машини Stryker і бронемашини Bradley, які відправляються в Україну вперше, нададуть ЗСУ нові можливості в цій війні.
У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надатиЛлойд Остін
Ллойд Остін: “Німецький міністр оборони заявив, що вони не ухвалили рішення щодо надання танків "Леопард 2". На чому ми зараз зосереджуємо увагу, це щоб Україна мала необхідні потужності, аби досягти успіху вже зараз. У нас є період можливостей від зараз і до весни (коли там вони планують операцію з контрнаступу), і це небагато часу, і ми маємо зібрати всі правильні потужності, які ми та деякі наші партнери запропонували надати”.
Остін додав, що не має наразі оголошень про надання Україні американських танків “Абрамс М1”.
“Ми наполегливо працюємо, щоб задовольнити українську потребу в танках та іншому броньованому транспорті. Велика Британія оголосила про намір надати Україні значну кількість танків “Челленджер 2”, і це будуть перші важкі танки західного виробництва в Україні. Я вітаю наших британських союзників з ухваленням цього рішення”, - зазначив міністр оборони США.
На питання, чи США розчаровані позицією Німеччини, глава Пентагону відповів: “Мова йде не лише про одну платформу (озброєння - ред.). Наша мета - і думаю ми в цьому були досить успішними - надати потужності Україні, яких вона потребує, щоб досягти успіху у близькій перспективі. … “Я думаю, це буде дуже потужний пакет допомоги, який ми зібрали. Якщо його правильно застосувати, це допоможе їм досягти успіху. І ми робимо все необхідне, щоб вони змогли правильно це використати.
“Це об'єднані збройні зусилля, які, я щиро вірю, нададуть їм можливості для успіху, - сказав Остін. - Я справді переконаний, що він допоможе українцям досягти успіху попереду”.
На зустрічі у форматі “Рамштайн” у Німеччини у п'ятницю, 20 січня, зібралися міністри оборони та представники оборонних відомства із 54 країн світу. Низка країн оголосила про великі пакети допомоги України. Зокрема, представники Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини погодились спільно домагатися передачі Україні танків, важкої артилерії, засобів ППО, боєприпасів та бойових машин.
США, Велика Британія, Фінляндія, Німеччина, Естонія - серед країн, що оголосили великі пакети нової оборонної допомоги для України. Останній масштабний пакет допомоги Україні від США загальною вартістю у 2,5 мільярда доларів вперше включає броньовані машини Stryker.
Міністр оборони Німеччини: «Треба зважувати всі «за» і «проти». Ми нічого не боїмося». Відео
«Ми нічого не боїмося. Ми просто відповідальні за наші народи в Німеччині та в Європі, і ми повинні збалансувати всі «за» і «проти», перш ніж ухвалювати такі рішення просто так. Я впевнений, що рішення буде ухвалено найближчим часом», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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