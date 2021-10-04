"Вагнерівці" можуть бути винні у воєнних злочинах у Лівії - звіт ООН

Російські найманці із так званої "групи Вагнера" можуть бути відповідальні за численні воєнні злочини під час конфлікту у Лівії, зокрема, за вбивства полонених. Такий висновок розслідування групи ООН щодо прав людини. Як повідомляє Reuters, слідчі також окреслили список підозрюваних, імена яких поки не розкривають.

Звіт базовано на сотнях документів, супутникових знімків та інтерв'ю понад півтори сотні людей і розслідуваннях у Лівії, Тунісі та Італії.

Війна у Лівії триває понад десять років, сили на сході підтримують Росія, ОАЕ та Єгипет, сили на заході - Туреччина. У звіті сказано, що деякі групи іноземних найманців могли порушувати міжнародне гуманітарне право.

Зокрема, "існують вагомі підстави вважати, що група Вагнера могла вчинити воєнні злочини - убивства". Також у звіті зазначено, що найманці ПВК залишили планшет із картою, де видно розміщення 35 наземних мін, закладених поблизу приватних будинків, на територіях, покинутих силами зі сходу. На цих переважно зроблених у Росії мінах підривались місцеві жителі, що повертались додому від червня 2020.

Представники збройного формування Вагнер не відповіли на запит прокоментувати звинувачення, пише Reuters. Раніше президент Росії Володимир Путін у відповідь на запитання про російських найманців у Лівії сказав, що якщо у конфлікті воюють росіяни, вони офіційно не представляють Росію.

У матеріалі використано джерела: Reuters

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