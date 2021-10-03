Екзитполи свідчать про перемогу владної партії "Грузинська мрія" на місцевих виборах, політсила Саакашвілі заявляє про порушення

За даними екзитполів, на місцевих виборах у Грузії лідирує владна партія "Грузинська мрія" із 47,6% голосів.

Опозиційна партія "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, за цими даними, набирає 27,1%, а партія колишнього прем’єр-міністра Георгія Гахарії "За Грузію" – 6,8%. Про це повідомила після закриття виборчих дільниць увечері в суботу, 2 жовтня, телекомпанія Imedi з посиланням на дослідження компанії Gorbi.

Дещо інші дані наводить телеканал "Мтаварі архі", який замовив екзитпол інституту Ipsos: "Грузинська мрія" отримує 38,5%, ЄНД – 33%, у партії "За Грузію" 7,6%.

Екзитпол, підготовлений телеканалом "Формула", представив такі попередні дані: "Грузинська мрія" – 46%, ЄНД – 33%, "За Грузію" – 6% голосів.

Вибори до органів місцевого самоврядування у Грузії відбулись 2 жовтня. Жителі 64 міст і районів вибирали мерів і депутатів місцевих законодавчих зборів (як за пропорційною, так і за мажоритарною системою). Активність виборців склала 52%.

Напередодні виборів прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив про повернення до країни. У Грузії проти Саакашвілі винесені вироки у кримінальних справах.

Речник Держдепу заявив "Голосу Америки", що у відомстві поінформовані про повідомлення про затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.

Опозиційний "Єдиний національний рух" заявив про фальсифікації, підкупи і залякування воборців, що за словами політиків можуть підірвати легітимність голосування, і звинуватив правлячу партію у переслідуванні політичних опонентів.

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