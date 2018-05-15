HRW звітує про "різке погіршення" прав людини в Росії за місяць до старту ЧС-2018

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) 15 травня опублікувала доповідь про погіршення ситуації з правами людини в Росії напередодні Чемпіонату світу з футболу. У Human Rights Watch наголошують, що тлом для турніру, який протягом місяця відбуватиметься в 11 російських містах, є різке погіршення ситуації з правами людини.

Правозахисники вказують, зокрема, на порушення прав будівельників стадіонів. Робітникам, за даними HRW, затримують зарплату, а умови їхньої праці не є безпечними. Станом на квітень 2018 року, на будмайданчиках Чемпіонату світу-2018 загинув 21 робітник.

Крім цього, правозахисники відзначають погіршення в Росії ситуації з правом на мирні зібрання. Вони вказують, зокрема, на масові затримання прихильників опозиціонера Олексія Навального, в тому числі під час організованих ним протестних акцій, а також на запровадження в Росії репресивного законодавства і посилення онлайн-цензури.

Директор Human Rights Watch у країнах Європи і Центральної Азії Г’ю Вільямсон також назвав неприйнятною відмову журналістові німецької телекомпанії ARD Хайо Зеппельту в російській візі для поїздки на чемпіонат.

«Глобальні спортивні події, такі, як Чемпіонат світу привертають широку міжнародну увагу. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе журналістам вийти за межі футбольного поля до більш широких проблем, що викликають занепокоєння в Росії», – сказав Вільямсон.

У доповіді описується і ситуація в Чечні, де під час Чемпіонату світу з футболу буде базуватися збірна Єгипту, і де під арештом на даний час залишається голова місцевого відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюб Тітієв.

У зв’язку з цим Human Rights Watch закликала Міжнародну федерацію футболу (FIFA) вплинути на ситуацію з правами людини в Росії.

Чемпіонат світу 2018 року з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах.

Перший у Східній Європі чемпіонат світу стане найдорожчим за весь час проведення цих турнірів. Змагання відбудуться в час зростання напруженості між Росією та Заходом через імовірну хімічну атаку в Сирії, отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, нові санкції США та інші питання.

60 депутатів Європарламенту закликали уряди країн ЄС бойкотувати фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії через агресивну політику Москви.

Підготовка до змагань була ускладнена через затримки в будівництві стадіонів та інфраструктури та побоювання щодо можливих хуліганських вчинків та расистських проявів серед уболівальників.

Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.

Як йдеться у заяві відомства, перебування українців в Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки.

«Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії…Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені», – заявляють в міністерстві.

У МЗС додають, що розпалювання антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування українців у Росії.

«Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців», – зауважують українські дипломати.

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