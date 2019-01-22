Китай закликав США не вимагати екстрадиції керівника компанії Huawei з Канади

Уряд Китаю у вівторок озвучив вимогу до США скасувати запит на екстрадицію до Америки керівника технологічної компанії Huawei Менг Ванжу, яку у грудні затримали в Канаді на запит правоохоронних органів США.

У США Менг Ванжу загрожують звинувачення у наданні неправдивої інформації про роботу компанії Huawei в Ірані

Речниця МЗС Китаю заявила, що справа Менг Ванжу виходить за межі норми, а угода про екстрадицію між Канадою та США зазіхає на "безпеку та законні права громадян Китаю". Раніше ЗМІ у Канаді повідомили, що США планують звернутись до уряду Канади із офіційним запитом про екстрадицію Менг, а у США їй загрожують звинувачення у наданні неправдивої інформації про роботу компанії Huawei в Ірані.

Впливову бізнесвумен та доньку засновника китайської корпорації високих технологій Huawei Менг Ванжу заарештували 1 грудня в Канаді. Арешт було проведено на запит Сполучених Штатів.

Міноборони США припинило продаж мобільних телефонів та модемів Huawei та ZTE у магазинах на військових базах, через застереження щодо безпеки

Мін'юст США заявив, що буде домагатись екстрадиції Ванжу та подякував Канаді за "підтримку спільних зусиль спрямованих на встановлення верховенства права".

Китай ще у грудні - як вважається, у відповідь на арешт Ванжу - затримав двох громадян Канади, колишнього дипломата Майкла Корвіга та бізнесмена Майкла Спавора.

Протягом останнього часу у США на високому рівні також висловлювалися занепокоєння з приводу продукції та послуг компанії Huawei та її можливої участі у зборі інформації в інтересах уряду Китаю.

У березні минулого року Федеральна комісія США з питань зв'язку підтримала занепокоєння законодавців США з приводу загрози шпіонажу з боку компанії Huawei. Міноборони США також припинило продаж мобільних телефонів та модемів Huawei та ZTE у магазинах, які розташовані на військових базах, через застереження щодо безпеки.

У 2018-му році Національний комітет Демократичної партії США застеріг кандидатів, які брали участь у виборах до законодавчих органів, від використання пристроїв, виготовлених китайськими компаніями ZTE Corp та Huawei Technologies, через ризик, який вони становлять для безпеки.

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