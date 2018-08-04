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США

Демократична партія США застерігла від використання телефонів компаній Huawei та ZTE

Національний комітет Демократичної партії США застеріг кандидатів, які беруть участь у виборах до законодавчих органів у листопаді цього року від використання пристроїв виготовлених китайськими компаніями ZTE Corp та Huawei Technologies, через ризик, який вони становлять для безпеки. Як розповідає інформаційна агенція Reuters, про це у п'ятницю повідомило джерело у Демократичній партії.

Повідомляється, що Боб Лорд, голова служби безпеки у Національному комітеті Демократичної партії США, у листі розісланному співробітникам партії та членам виборчих штабів наголосив на важливості прискіпливої уваги до безпеки .

Переконайтесь, що ви не використовуєте і не купуєте пристрої ZTE та Huawei ні для особистого, ні для професійного використання

"Переконайтесь, що ви не використовуєте і не купуєте пристрої ZTE та Huawei ні для особистого, ні для професійного використання", - буцімто заявив Лорд.

У березні Федеральна комісія США з питань зв'язку підтримала занепокоєння законодавців США з приводу загрози шпіонажу з боку компанії Huawei.

Міноборони США вже припинило продаж мобільних телефонів та модемів Huawei та ZTE у магазинах, які розташовані на військових базах, через застереження щодо безпеки

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