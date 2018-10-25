ОБСЄ: "Ми не побачили прямих доказів російського втручання на Сході України"

Про це Гуґ​ розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред. ГА).

На питання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на Сході України Александр Гуґ відзначив: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред. ГА). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України ґрунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

За словами Гуґа, який цього місяця залишає посаду в СММ ОБСЄ, на одній із ділянок прикордонної території, ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Гуґ.

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".​

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні також додає, що в ОБСЄ бачили людей з розпізнавальними знаками Російської федерації, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших – але також Росії", - відзначає Гуґ.

Нагадаємо, що Александр Гуґ, який став одним з найупізнаваніших спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, по завершенні терміну у жовтні йде з посади першого заступника голови місії в Україні.

Нещодавно побаченим за чотири з половиною роки роботи і висновками він поділився у розмові з “Голосом Америки” у Лондоні. Головна його думка: військову частину конфлікту можна зупинити за лічені години, але на повне завершення піде набагато більше часу.

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