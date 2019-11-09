Республіканці хочуть викликати сина Джо Байдена для свідчень у Конгресі

Конгресмени від Республіканської партії планують викликати для публічних свідчень в Конгресі Гантера Байдена, а також викривача, який написав скаргу на телефонний дзвінок Дональда Трампа, і ряд інших свідків. Про це повідомляє FOX News, посилаючись на документ, що опинився в їхньому розпорядженні.

Окрім сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Байдена-молодшого та викривача, особистість якого досі залишається невідомою, республіканці хочуть заслухати свідчення Александри Халупи, американки українського походження. В 2016 році вона працювала на Національний комітет Демократів і була долучена до передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон. За повідомленнями американських ЗМІ, вона хотіла заручитись підтримкою посольства України в США задля того, аби отримати компромат на Дональда Трампа. В українському дипвідомстві цю інформацію заперечували.

В списку республіканців також фігурують імена колишнього компаньйона Гантера Байдена Девона Арчера, дослідниці фірми Fusion GPS Неллі Ор, яка виступала проти Трампа і начебто “має інформацію з українських джерел” та інших осіб. Республіканці також наполягають на тому, що особа викривача, який написав скаргу на Трампа, має бути розсекреченою, бо його публічні свідчення є вкрай важливими для справедливого процесу.

"Оскільки президентові Трампу повинна бути надана можливість протистояти своїм обвинувачувачам, анонімний викривач повинен дати свідчення”, - йдеться у листі Девіна Нунеса, члена комітету з розвідки Палати представників. “Більше того, зважаючи на багаторазові розбіжності між скаргою викривача та свідченнями за закритими дверима, американський народ обов’язково має почути, як викривач працював над своєю інформацію”.

Крім цього, законодавці від Республіканської партії хочуть заслухати публічні свідчення “півдесятка джерел”, які викривач вказав у своїй скарзі, й імена яких також залишаються невідомими.

Втім, виклик нових свідків має затвердити більшість (яка зараз належить демократам) та голова комітету з розвідки Адам Шифф. Тому невідомо, скільки із запропонованих кандидатур врешті погодять для свідчень.

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