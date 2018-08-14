Українські військові отримають канадські снайперські гвинтівки

Компанія PGW Defence Technologies з Вінніпега планує почати постачання снайперських гвинтівок LRT-3 калібру 0,50 українським збройним силам. Сума угоди складає біля 1 мільйона доларів.

Про це повідомляє канадське видання Ottawacitizen з посиланням на інформацію від власника компанії Росса Спагруда.

Міністерство закордонних справ Канади схвалило цю угоду минулого тижня, повідомили канадському виданню в службі Джеймса Безана, депутата парламенту Канади від Консервативної партії.

В лютому 2016 року, компанія PGW опинилась в центрі скандалу, коли повстанці під час бою зі збройними силами Саудівської Аравії захопили снайперські рушниці, які компанія продала саудитам.

В інтерв'ю одному з українських видань, Спаргуд визнав, що компанія не може виключити ризик потрапляння зброї до неправильних рук, однак, заявив, що ця зброя "практично нічого не варта" без року навчання користування нею.

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