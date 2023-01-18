«Невимовний біль». Зеленський, представники США, ООН висловили співчуття через авіакатастрофу у Броварах

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки у взаємодії з поліцією та іншими уповноваженими органами з’ясувати обставини авіакатастрофи у Броварах Київської області.

«Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам’ять! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок», – написав Зеленський у фейсбуці.

Точне число жертв трагедії наразі встановлюється, додав Зеленський.

За останніми даними влади, 18 людей загинули (у тому числі троє дітей), 29 зазнали поранень, 15 з них – діти.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі.

На борту гвинтокрила, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

Співчуття висловили і представники міжнародної спільноти.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у своєму дописі в Twitter, що його глибоко засмутила загибель міністра Монастирського. "Думки з усіма жертвами цієї жахливої події, що сталась поблизу дитсадка, з дітьми та родинами".

"Ми готові підтримати Україну, як тільки можемо", - твітує міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у дописі щодо авіакатастрофи.

Координаторка ООН з питань України Деніз Браун заявила, що "надзвичайно засмучена трагічною загибеллю" посадовців.

"Я надзвичайно засмучена трагічною загибеллю Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника Міністра Євгенія Єніна та Державного секретаря Юрія Лубковича. Сьогодні вранці у Броварах під Києвом також загинули та постраждали інші урядовці та місцеві жителі, серед яких — діти", - йдеться в заяві.

А верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель сказав: "Ми підтримуємо народ України в час скорботи і бажаємо пораненим швидкого одужання".

Посол США в Україні Бріджит Брінк також висловила співчуття близьким міністра та першого заступника та "усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку".

"Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України", - твітує Брінк.