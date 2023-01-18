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«Невимовний біль». Зеленський, представники США, ООН висловили співчуття через авіакатастрофу у Броварах
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки у взаємодії з поліцією та іншими уповноваженими органами з’ясувати обставини авіакатастрофи у Броварах Київської області.
«Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам’ять! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок», – написав Зеленський у фейсбуці.
Точне число жертв трагедії наразі встановлюється, додав Зеленський.
За останніми даними влади, 18 людей загинули (у тому числі троє дітей), 29 зазнали поранень, 15 з них – діти.
Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В Офісі генпрокурора та в МВС заявили, що причини падіння гвинтокрила невідомі, розглядаються різні версії, їх встановлюють слідчі.
На борту гвинтокрила, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».
Співчуття висловили і представники міжнародної спільноти.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у своєму дописі в Twitter, що його глибоко засмутила загибель міністра Монастирського. "Думки з усіма жертвами цієї жахливої події, що сталась поблизу дитсадка, з дітьми та родинами".
"Ми готові підтримати Україну, як тільки можемо", - твітує міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у дописі щодо авіакатастрофи.
Координаторка ООН з питань України Деніз Браун заявила, що "надзвичайно засмучена трагічною загибеллю" посадовців.
"Я надзвичайно засмучена трагічною загибеллю Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, першого заступника Міністра Євгенія Єніна та Державного секретаря Юрія Лубковича. Сьогодні вранці у Броварах під Києвом також загинули та постраждали інші урядовці та місцеві жителі, серед яких — діти", - йдеться в заяві.
А верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель сказав: "Ми підтримуємо народ України в час скорботи і бажаємо пораненим швидкого одужання".
Посол США в Україні Бріджит Брінк також висловила співчуття близьким міністра та першого заступника та "усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку".
"Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в МВС України", - твітує Брінк.
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НАТО потрібне для миру Європи, України, кажуть 99-річний Кіссінджер і 37-річна Санна Марін
Від найстарішого політичного діяча США і від наймолодшої глави уряду у Європі пролунали твердження, що розв’язана Росією війна проти України підтвердила потрібність НАТО і потенційну бажаність українського членства в Альянсі.
Ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу.Генрі Кіссінджер
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін скористалися виступами на Всесвітньому економічному формі у Давосі, щоб наголосити на важливості Північноатлантичного альянсу для захисту від агресивності Росії.
До російської війни в Україні Санна Марін як і більшість провідних фінських політиків не вважала, що Фінляндії треба вступати в НАТО, а Генрі Кіссінджер належав до діячів, які мали застереження щодо вступу нових країн в НАТО і фактично схилявся до нейтрального чи «буферного» статусу України.
Виступаючи перед минулим зібранням у Давосі 2022 року, Кіссінджер фактично закликав до поступок Росії, включно з можливим визнанням загарбань певних українських територій.
Але тепер, 17 січня 2023 року, він заявив, що його надії на можливість домовитися з Путіном розвіяні, хоч Кіссінджер і далі наполягає, що Європа має бути відкритою до Росії «якщо вона захоче бути учасницею» процесів формування нової системи на континенті.
«До війни я виступав проти членства України в НАТО, бо я побоювався, що воно розпочало б саме той процес, який ми бачимо зараз. А тепер, коли той процес досяг цього рівня, ідея нейтральної України в даних умовах більше не має сенсу. А в кінці процесу, який я описав потрібні гарантії НАТО в якихось формах, які НАТО зможе розробити. Проте я вважаю, що українське членство в НАТО було б належним наслідком», - сказав Генрі Кіссінджер.
…Якби Україна вже була членом НАТО…Війни в Україні не було б.Санна Марін
Того ж дня на форумі у Давосі прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила, що саме агресивність Росії, яка проявилася у російському вторгненні в Україну, підштовхнула її країну, а також сусідню Швецію до відмови від історичної політики неучасті у військових блоках.
Обговорюючи напад Росії на Україну, Марін навіть припустила, що вторгнення не було б, «якби Україна вже була членом НАТО».
«Війни в Україні не було б. Власне тому Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ в НАТО, і сподіваємося, шо процес ратифікації відбуватиметься якнайшвидше... Ми хочемо стати членами НАТО, бо ми більше ніколи не хочемо війни. Ми у Фінляндії воювали з Росією раніше і ми маємо значні військові можливості. Але нам потрібно також мати погрозу, яку надає стаття п’ята, про те, що у разі нападу на одну країну НАТО, інші держави будуть її захищати. І, звичайно, Фінляндія буде захищати інші країни НАТО, коли стане членом НАТО», - сказала Санна Марін.
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