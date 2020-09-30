Суд у США не дозволив підвищувати тарифи на імміграційні послуги

Федеральний суддя США не дозволив адміністрації президента підвищити тарифи на імміграційні послуги - рішення про підвищення тарифів могло набути чинності наприкінці цього тижня.

Зростання вартості послуг передбачалось в середньому від 20% до 50%, в залежності від типу послуги.

Серед планованих змін, призупинених судом - введення 50 доларів платні за подання клопотання про статус біженця (раніше ця послуга була безкоштовною). Вартість подачі документів на громадянство США мала зрости з $640 до $1170.

Заявники із малозабезпечених родин можуть подати запит на скасування для них плати за імміграційні послуги, втім у нових правилах ця можливість для родин із низькими статками була скасована.

Суддя Джефрі Вайт написав, що своє рішення ухвалював, спираючись на кілька факторів.

За його словами, адміністрація президента Трампа не зовсім коректно впроваджувала процедуру підвищення тарифів, зокрема не взяла до уваги, як підвищення цін вплине на малозабезпечені родини.

Служба громадянства та імміграції США - відомство, яке оформлює візи, клопотання про надання притулку, громадянства та інші заяви, повідомило про різке зниження надходжень у цьому році через пандемію коронавірусу, і навіть розглядало можливість скоротити більше половини своїх співробітників.

На відміну від більшості федеральних установ США, значну частину фінансування американського імміграційного відомства складають збори, отримані за імміграційні послуги.

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