Через похолодання, у Флориді з дерев падають ігуани

Саме таке попередження видала Національна служба погоди міста Маямі, що у американському штаті Флорида, відомому своєю теплою та сонячною погодою.

"Ми нечасто видаємо такий прогноз, - йдеться у повідомленні служби у Twitter, - однак, не дивуйтеся, якщо побачите ігуан, які падають з дерев сьогодні ввечері". Служба повідомила, що температура в регіоні буде коливатись від -1 до 4 градусів Цельсія.

"Ігуани –холоднокровні. Вони уповільнюються та знерухомлюються, коли температури знижуються до 40 градусів за Фаренгейтом (4 за Цельсієм). Вони можуть падати з дерев, але вони – не померли", - попереджають метеорологи.

Згодом, на підтвердження свого попередження, служба розмістила фото ігуани, яке зробив один із місцевих мешканців. "Однозначно незвичайний день на півдні Флориди", - йдеться у повідомленні служби. Метеорологи зазначили, що рекорди не було подолано, бо у 80-х в цьому регіоні спостерігались навіть нижчі температури.

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