Зеленський не готовий до зустрічі з Путіним, – Ілларіонов

В інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки» колишній економічний радник російського президента, а нині – старший науковий дослідник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов сказав, що телефонна розмова та можлива зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Росії Володимиром Путіним певною мірою є перемогою українського президента.

Зеленський думав, якщо він за одним столом із Путіним, він зможе його в чомусь переконати, щось отримати від нього

Адже Зеленський, каже він, проводив виборчу кампанію, обіцяючи переговори із Путіним. Втім, каже дослідник, навряд чи Зеленський готовий до цієї зустрічі.

«Зеленський думав, якщо він за одним столом із Путіним, він зможе його в чомусь переконати, щось отримати від нього. Він думає, що він буде успішнішим, ніж його попередник. Він у це вірить і наполегливо працював, використовуючи свої інструменти, яких в нього не дуже багато, навіть його власне міністерство закордонних справ не працює для нього, як ми дізналися останнім часом. Але все-таки він добився чого хотів.

Але я відчуваю, що пан Зеленський зовсім не розуміє свого так званого партнера. Йому потрібно виконати домашнє завдання, починаючи від основ дипломатії до психології та до вивчення цієї особи. У мене немає відчуття, що Зеленський зробив це домашнє завдання. Він збирається зустрітися з людиною, яка є дуже досвідченою, дуже проникливою, дуже добре підготовленою, яка використовує різні інструменти, яка здатна грати кілька карткових партій на різних столах одночасно. І багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі у переговорах з Путіним», - говорить експерт.

На думку дослідника, існує небезпека того, що аби досягнути результатів, про які раніше говорив Зеленський, таких як звільнення моряків з російських в'язниць, «він може пожертвувати не менш важливим або, можливо, більш важливим – принципами незалежної України».

Ілларіонов також критично поставився до підписання попереднім президентом Петром Порошенком Мінських домовленостей та висловив занепокоєння з приводу заяв Зеленського щодо готовності їх виконувати. На його думку, Мінські домовленості передбачають відмову від Криму та можливість контролювати політику України через повернення частин Луганської та Донецької областей із особливим статусом.

«Якщо він вважає, що, прийнявши Мінську угоду, він здобуде мир, він помиляється, тому що миру для України не буде. Буде війна і набагато більш небезпечна війна, ніж навіть сьогодні», - вважає Ілларіонов.

Дослідник каже, що поки що Зеленський не оголошував інноваційних ідей, які б дозволили досягнути миру і зберегти суверенність України. На думку ж самого Ілларіонова, виграти війну сьогодні Україна не може, про що свідчать 5 попередніх років.

«Це погано. Це жахливо, Але це факт життя. Україна в нинішній ситуації з її станом економіки, зі станом збройних сил, зі станом уряду, з фактичною відсутністю союзників - військових союзників, а не тих, хто тільки говорить - не може виграти цю війну. Не існує військового вирішення цієї проблеми».

Щоб Україна повернула території, які у неї були взяті силою, їй потрібні стратегічне терпіння, набагато сильніша економіка, набагато сильніші військових сил, набагато ефективніший уряд

Він пропонує поглянути на історичні приклади повернення анексованих територій. Як у випадку Франції, у якої двічі територію Ельзас і Лотарингію анексувала Німеччина, так і у випадку самої Німеччини, яка була розділена на ФРН та НДР, на відновлення територій пішли десятиліття, а також – зміна зовнішніх обставин.

«Щоб Україна повернула території, які у неї були взяті силою, їй потрібні стратегічне терпіння, набагато сильніша економіка, набагато сильніші військових сил, набагато ефективніший уряд. На це може піти набагато більше часу, ніж хтось сьогодні розраховує. На жаль, історично не було випадку без війни. Необхідно мати великих і дуже важливих військових союзників. Отже, це свого роду комплекс умов, необхідних, принаймні з історичної точки зору, для повернення анексованих територій. І на це піде ні один рік, і ні одна зустріч за круглим столом. До речі, я не можу згадати жодного історичного прикладу, коли зустріч за столом з агресором призвела б до повернення втрачених територій», - говорить Ілларіонов.

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