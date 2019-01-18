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США

Суд у США наказав співачкам Grimes та Азілії Бенкс зберегти докази у справі Ілона Маска

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Суд північної Каліфорнії задовільнив клопотання, щоб долучити до справи проти засновника компанії Tesla Ілона Маска співачок Grimes (Клер Буше) та Азілію Бенкс. Група акціонерів компанії судиться з Маском через його повідомлення в Twitter у серпні 2018 року, в якому бізнесмен заявив, що хоче перетворити компанію з публічної в приватну. Цей твіт, як стверджують позивачі, призвів до падіння цін на акції на 11%. Про це повідомляє видання The Guardian.

До справи також будуть долучені видання Business Insider, the New York Times і сайт Gizmodo. Суд проінструктує усіх зберегти певні документи, в тому числі повідомлення в Twitter та Instagram та інші потенційні докази, що стосуються справи, які, як говориться в поданні, можуть бути видалені, пише видання.

Причетних до справи не викликали в суд, щоб надати докази, повідомляє Business Insider.

Grimes була у відносинах з 47-річним Маском, коли він опублікував твіт і нещодавно супроводжувала мільярдера під час його візиту до Китаю. Бенкс стверджує, що в цей момент перебувала в одному з помешкань, що належить Маску, нібито чекаючи на Grimes. Вона також заявляла, що він опублікував твіт, перебуваючи під дією наркотиків, інформує The Guardian.

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