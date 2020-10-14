МВФ прогнозує часткове і нерівномірне відновлення економіки в 2021 році

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що припинення заходів, спрямованих на стримування пандемії коронавірусу і зменшення її економічного впливу, може мати серйозні наслідки для світової економіки, повідомляє Reuters.

Георгієва закликала країни інвестувати в зелені проекти і цифрову інфраструктуру для підвищення продуктивності і підтримки доходів і заявила, що вкрай важливо допомогти країнам з низькими доходами впоратися з важким борговим тягарем, щоб вони могли підтримувати своїх громадян.

"За останні кілька місяців ситуація стала менш важкою, але ми продовжуємо прогнозувати найгіршу глобальну рецесію з часів Великої депресії", - заявила Георгієва в середу на прес-конференції під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку.

"Через дев'ять місяців після початку пандемії ми все ще боремося з темрявою кризи, що забрала понад мільйон життів і повернула економіку назад, що призвело до різкого зростання безробіття, зростання бідності та ризику виникнення втраченого покоління в країнах із низьким доходом", - зазначила вона.

МВФ прогнозує часткове і нерівномірне відновлення в 2021 році і очікує, що зростання світової економіки досягне 5,2%. При цьому організація попереджає, що зберігаються значні ризики, в тому числі нової хвилі зараження вірусом.

"Стійке відновлення економіки можливо тільки в тому випадку, якщо ми переможемо пандемію всюди", - сказала Георгієва, закликавши до тісного міжнародного співробітництва у розробці та поширенні вакцини.

За її словами, швидший прогрес в галузі медицини може прискорити відновлення і до 2025 року додати майже 9 трильйонів доларів до світового доходу, що, в свою чергу, може допомогти скоротити розрив між бідними і багатими країнами.

Георгієва сказала, що вкрай важливо продовжувати вживати заходів щодо захисту життів і економічного становища людей, в тому числі за допомогою таких засобів, як кредитні гарантії і субсидування заробітної плати.

"Поквапившись із припиненням допомоги, ви ризикуєте завдати серйозної шкоди самим собі", - сказала вона.

Георгієва повідомила, що МВФ збільшив зобов'язання з кредитування до більш ніж 280 мільярдів доларів, з яких більше третини було схвалено з березня після початку кризи.

За її словами, Фонд надав допомогу 81 країні і продовжив припинення виплати боргу для найбідніших країн. МВФ також вдалося зібрати 21 мільярд доларів від країн-учасниць для надання пільгових позик.

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