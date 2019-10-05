Трамп забороняє в'їзд іммігрантам, які не можуть сплатити за медичне страхування

В офіційній заяві, підписаній президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, президент оголосив про обмеження на в'їзд для законних іммігрантів, які не можуть підтвердити свою спроможність отримати, чи придбати медичне страхування протягом 30 днів з дня в'їзду до Сполучених Штатів.

В заяві президент наголосив, що "лікарні та інші установи надають послуги незастрахованим особим без шансів отримати відшкодування від них". Це приносить значні збитки медичній галузі. В середньому на кожну лікарню припадає невідшкодованих послуг на 7 мільйонів доларів.

"Іммігранти, які прибувають до нашої країни не повинні далі обтяжувати нашу систему охорони здоров'я і американських платників податків, збільшуючи витрати", - йдеться в заяві.

Нові правила почнуть діяти 3 листопада. Вони не поширюватимуться на шукачів притулку, або біженців.

Ймовірно, це рішення Трампа буде оскаржене в суді. "Якщо це рішення переживе очікувані судові оскарження, воно створить нову і відкриту для інтерпретацій перепону для близько півмільйона заявників на "Зелену картку" щороку", - заявив в коментарі для NPR колишній радник з імміграційної політики США Даг Ренд.

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