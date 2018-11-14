В 6 разів більше громадян США шукали притулку в Канаді 2017 році

Американці склали третю за величиною групу тих, хто подавався на отримання притулку в Канаді, пише The Guardian. До цього спонукали побоювання депортацій зі США.

Видання наводить історію Тіруда та Гіслін, які народились на Гаїті і мусили іммігрувати. Вони мають 18-місячну доньку, яка народилась на території США і тому, за правом народження, є громадянкою. Вона - одна з тих американських громадян, хто подав на статус біженця в Канаді.

В 2017 році біля 2550 громадян США подали заявки на отримання статусу біженця в Канаді – це майже вшестеро більше, ніж в 2016 році і є рекордним значенням з, щонайменше, 1994 року, за даними Служби імміграції, біженців та громадян Канади, пише The Guardian.

Американці були третьою за величиною групою тих, хто подався на статус біженця після гаїтян та нігерійців.

Більшість – це діти народжені у батьків- гаїтян, стверджують експерти. "Більшість американців, які подаються на статус біженців – це діти нерезидентів, - говорить Стефані Гендфілд, юрист з питань імміграції, яка працює в Монреалі. – вони є громадянами США за народженням, однак переходять кордон зі своїми батьками, бо не хочуть бути відокремленими".

Трамп заявляв про своє бажання скасувати право на отримання громадянства за місцем народження, хоча юристи стверджують, що це не можливо.

Тіруд та Гіслін втекли з Гаїті в 2014 до Бразилії після того, як Гіслін почали переслідувати за її громадянську діяльність. Через два роки вони подались на північ після того, як Тіруд втратив роботу і прибули до США в листопаді 2017 року.

В травні пара знову переїхала, тепер з немовлям і долучилась до 6 000 прохачів притулку гаїтянського походження в Канаді.

"Ми поїхали, бо Трамп сказав, що хоче депортацій", - говорить Тіруд виданню.

Так як вони перейшли кордон нелегально, їх швидко заарештували. Вони подали на притулок і їх відпустили на час очікування слухань їх справи.

Вони обрали Канаду в основному через твіт Джастіна Трюдо, який вітав до Канади "тих, хто втікає від переслідувань, терору та війни".

Однак, їх шанси на притулок не є високими, лише один з чотирьох шукачів притулку гаїтянського походження його отримує.

З часу твіту Трюдо, налаштованість його уряду приймати біженців дещо охолола. Ральф Гудейл, міністр громадської безпеки країни заявив, що "вільних квитків" до Канади немає.

Канадські прикордонні служби сподіваються збільшити кількість депортації тих, кому відмовили у статусі біженців на 35%, повідомляє канадське новинне видання СВС.

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