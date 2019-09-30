Як Трамп планує протистояти імпічменту?

На відміну від інших президентів США перед якими поставала загроза імпічменту, адміністрація Дональда Трампа поки не працює над скоординованою стратегією стосовно можливої загрози, пише NPR.

Адміністрація президента США Білла Клінтона, коли в 1998 році перед тогочасним президентом постала загроза імпічменту, створила робочу групу, що активно напрацьовувала стратегію захисту від звинувачень. Інший президент США перед яким поставала загроза імпічменту, Річард Ніксонб також покладався на поради своєї адміністрації у захисті від звинувачень.

Адміністрація Дональда Трампа не потребує створення окремого штабу з напрацювання стратегії на захист від імпічменту, заявила пресі радниця Білого дому Келліен Конвей. "Навіщо нам потрібна робоча група зі стратегії захисту проти імпічменту, якщо інша сторона має продемонструвати чому вони хочуть оголосити імпічмент президенту?" – цитує заяву видання.

Стиль Дональда Трампа кардинально відрізняється від стилю Клінтона. Трамп сам активно виступає на свій захист, видавши десятки соцмедійних повідомлень лише протягом вихідних.

Також цього разу центр напрацювання стратегії у відповідь на звинувачення може опинитись поза Білим домом – багатомільйонна політична кампанія на користь Трампа оголошена цими вихідними спрямована саме на просування основних посилів президента у відповідь на загрози імпічменту.

У центрі політичної рекламної кампанії, яку розпочав передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа, - діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Бюджет цієї рекламної кампанії - 10 мільйонів доларів, 8 з яких надасть передвибочий штаб Трампа і 2 - Національний комітет Республіканської партії, повідомляють ЗМІ.

"Ця реклама – лише початок загальної боротьби на захист нашої демократії та нашого президента",- йдеться в заяві голови Національного республіканського комітету Ронні Макденіел.

У першому рекламному ролику кампанії, який поширив на своїй сторінці у соцмережі Дональд Трамп, йдеться про зусилля Байдена утримати мільярд доларів коштів для України, якщо не буде звільнено українського генпрокурора. В ролику фігурують українські політики Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський.

"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував компанію його сина, - йдеться у відео. - Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли оголосити йому імпічмент. Їх кишенькові собачки від ЗМІ виконують вказівки. Вони програли вибори і тепер хочуть вкрасти ці. Не дозволяйте їм".

"Демократи хочуть позбавити амерканців можливості голосувати за переобрання президента Трампа і всі мають знати факти", - заявив пресі голова виборчого штабу Трампа Бред Парскел.

Байден відкидає звинувачення у будь-яких неправомірних діях. Політик заявив, що рекламна кампанія має на меті "очорнити моє ім'я і перехопити вибори".

Говорячи про відставку українського прокурора Байден представляв офіційну позицію США, яку поділяли інші міжнародні партнери, пише AP.

Заступниця голови передвиборчого штабу Байдена Кейт Бедінфелд так прокоментувала рекламну кампанію: "Дональда Трампа лякає Джо Байден, бо віце-президент поб'є його як барабан".

Україна опинилась у центрі скандалу в США на тлі розслідувань, які розпочав Конгрес, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Основним елементом розслідування є дані наведені в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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