Чи загрожує Трампу імпічмент тепер, коли більшість в Палаті представників США завоювали демократи?

На виборах Демократична партія отримала більшість в Палаті представників США - інституції, яка відповідає з імпічмент президенту.

Чи намагатимуться вони оголосити імпічмент Трампу?

Для того, щоб розпочати процес імпічменту, Палата представників має більшістю голосів прийняти це рішення. Однак, навіть якщо це буде можливим з новим складом Палати представників, де більшість належатиме Демократичній партії, імпічмент муситиме підтримати і Сенат. Для затвердження такого рішення Сенату знадобиться дві третини голосів, а після проміжних виборів, контроль республіканців за Сенатом зміцнився, пише Inpependent.

Готуючись до проміжних виборів, демократи заявляли, що у разі перемоги не будуть домагатись негайного імпічменту.

Лідер демократів Ненсі Пелозі, яка має шанси після виборів стати спікером, перед проміжними виборами обережно відгукувалась про можливість імпічменту, пише CBS News.

"Для тих, хто хоче імпічмент, то це не тема нашого зібрання, - сказала Пелозі в інтерв'ю PBS' NewsHour цього тижня. Вона наголосила, що будь-яке просування імпічменту залежатиме від розслідування, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер. Вона також висловила побажання діяти спільно з республіканцями.

Якщо такі намагання будуть, "вони мають бути двопартійними і свідчення мають бути переконливими", - сказала вона в інтерв'ю.

Колишній віце-президент Джо Байден також заявив: "не думаю, що зараз для цього є підстави". Він також зауважив, що демократи мають дочекатиcь звіту Мюллера.

Ймовірно, нова більшість в Палаті представників означає поновлення розслідування можливої змови між передвиборчою командою Трампа та Росією, пише CNN. Палата представників завершила подібне розслідування в березні.

Однак, конгресмен Адам Шифф, який, ймовірно, очолить Комітет з розвідки Палати представників, не планує поновлювати повномасштабне розслідування, адже, за повідомленнями, розслідування спецпрокурора США Мюллера вже наближається до завершення і Комітет з розвідки Сенату також наближається до фінішу у власному розслідування впливу Росії.

В результаті, Демократи планують почекати результатів слідства Мюллера та Сенату і дізнатись, які питання залишились без відповіді. Серед таких питань окремо відзначають звинувачення проти росіян у відмиванні коштів.

"Питання, на яке я не знаю, чи зможе Мюллер відповісти, адже я не знаю, чи входило до його повноважень його розслідувати, це питання, чи відмивали росіяни гроші через Організацію Трампа?" – сказав Шифф CNN минулого місяця.

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